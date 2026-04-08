Главная Киев Комендантский час на Пасху: будет ли ночная служба в Киеве

Комендантский час на Пасху: будет ли ночная служба в Киеве

Дата публикации 8 апреля 2026 22:27
Комендантский час на Пасху: будет ли ночная служба в Киеве
Правоохранители возле храма на Пасху. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве на Пасху комендантский час останется без изменений. В то же время часть храмов планирует проводить ночные богослужения для верующих. В полиции призывают горожан заранее планировать посещение церквей и учитывать ограничения, которые сейчас действуют.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Анна Страшок в эфире "Київський час".

В Киеве будет действовать комендантский час на Пасху

Пресс-секретарь полиции Киева Анна Страшок отметила, что большинство служб на Пасху в столичных храмах будут проходить в вечернее время и утром следующего дня.

В то же время некоторые церкви организуют богослужения в течение всей ночи.

По ее словам, тем, кто планирует посетить ночную службу, стоит заранее уточнить, где именно она будет проходить. Это поможет избежать недоразумений и правильно спланировать время.

В полиции также отметили, что с пониманием относятся к ситуациям, когда люди вынуждены покидать храмы ночью. В то же время киевлян просят ответственно подходить к таким визитам и заранее оценивать свои возможности, если планируют находиться в церкви всю ночь.

"Комендантский час никак он не меняется, он в столице действует с 00:00 до 5:00 утра. Мы проводили работу с настоятелями храмов относительно того, чтобы они воздерживались от проведения ночных богослужений. В большинстве из них (храмов, — Ред.) служба будет проходить до вечера и на следующий день утром, но есть такие, где служба будет проходить в течение всей ночи.

Если граждане планируют к ней присоединиться, им следует заранее узнать эту информацию и уже учитывать ее. Или успеть до начала комендантского часа прибыть домой, или уже во время его начала, с того времени, как он начался, находиться в помещении церкви", — пояснила представительница полиции Киева.

В Киеве усилят безопасность на Пасху: будет дежурить полиция

В Киеве во время Пасхальных праздников усилят меры безопасности.

Как известно, богослужения состоятся примерно в 160 храмах, где будут дежурить правоохранители. В полиции предупреждают о дополнительных проверках и просят горожан отнестись к этому с пониманием.

Пресс-секретарь полиции Киева Анна Страшок сообщила, что на период праздников в столице увеличат количество патрулей. Особое внимание будут уделять храмам, прилегающим территориям и местам массового скопления людей.

По ее словам, правоохранители могут выборочно проверять граждан, чтобы предотвратить возможные провокации и обеспечить порядок.

Объясняя детали таких мероприятий, она отметила:

"Это может быть как проверка документов, так и поверхностная проверка или осмотр каких-то вещей. То есть, мы просим верующих с пониманием отнестись к этим мероприятиям, содействовать работникам полиции в выполнении служебных обязанностей".

Недавно корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн проинспектировал магазины в Киеве и узнал, какие цены на пасхальные куличи в этом году. Цены на отдельные варианты достигают нескольких тысяч гривен, в частности премиальные изделия стоят до 5000 грн. В то же время в продаже остаются и более доступные варианты для покупателей — от 65 до 200 грн.

Также Новини.LIVE информировали, что в Киеве в одном из супермаркетов заметили кулич с ценой 99 999 гривен. Такая стоимость была указана на сайте магазина. Вероятно, произошла техническая ошибка.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

