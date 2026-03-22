Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У популярному супермаркеті Києва великодня паска коштує 99 999 грн

У популярному супермаркеті Києва великодня паска коштує 99 999 грн

Ua ru
Дата публікації: 22 березня 2026 19:21
У популярному супермаркеті Києва великодня паска коштує 99 999 грн
Великодні паски у супермаркеті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 22 березня, в одному з популярних супермаркетів Києва з'явилася великодня паска за 99 999 гривень. Відповідна ціна вказана на сайті магазину, що викликало здивування. Можливо така ціна є наслідком технічної помилки або збою у системі — наразі невідомо, адже ціна на сайті залишається.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на сайт супермаркету Auchan.

Читайте також:
Великодня паска на сайті Ашану за 99 999 грн/скриншот

У Києві в Ашані помітили паску майже за 100 тисяч гривень

Як зазначено на сайті супермаркету Ашан, ця паска вагою 360 грамів коштує 99 999 грн. Мовиться про "Виріб хлібобулочний Cultua Паска здобний з цукром та підсолоджувачем".

Варто зауважити, що така вартість суттєво перевищує звичайні ціни на великодню випічку, які зазвичай коливаються в межах кількох сотень гривень навіть для преміальних позицій.

Наразі офіційних коментарів від представників супермаркету щодо ціни не надходило.

Коли натискаєш на позицію товару, ціна на сайті досі лишається 99 999 грн. Однак, якщо цю великодню випічку шукати через загальний пошук на сайті, то ціна вже змінилася й показує — 155 грн за 360 грамів. Це свідчить про те, що ймовірно сталася технічна помилка або збій у системі.

Змінена ціна на паску на сайті Ашану/скриншот

Схожі випадки з аномальними цінами раніше траплялися в онлайн-магазинах і зазвичай пояснювалися помилками при оновленні асортименту або тестуванням системи.

Сьогодні, 22 березня, ми повідомляли, що у київських супермаркетах практично зникла бюджетна гречка — її швидко розкупили. На полицях залишилася переважно дорожча фасована крупа, ціна якої досягає 80 гривень за кілограм.

Раніше ми інформували, що у Києві зросли ціни на пальне. Станом на 21 березня за дизель столичні водії мають заплатити у середньому 81,20 грн, а за бензин А-95+ — 74,65 грн.

продукти Великдень Ашан паска супермаркет ціни на продукти
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації