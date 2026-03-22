У популярному супермаркеті Києва великодня паска коштує 99 999 грн

Великодні паски у супермаркеті.

У неділю, 22 березня, в одному з популярних супермаркетів Києва з'явилася великодня паска за 99 999 гривень. Відповідна ціна вказана на сайті магазину, що викликало здивування. Можливо така ціна є наслідком технічної помилки або збою у системі — наразі невідомо, адже ціна на сайті залишається.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на сайт супермаркету Auchan.

Великодня паска на сайті Ашану за 99 999 грн/скриншот

У Києві в Ашані помітили паску майже за 100 тисяч гривень

Як зазначено на сайті супермаркету Ашан, ця паска вагою 360 грамів коштує 99 999 грн. Мовиться про "Виріб хлібобулочний Cultua Паска здобний з цукром та підсолоджувачем".

Варто зауважити, що така вартість суттєво перевищує звичайні ціни на великодню випічку, які зазвичай коливаються в межах кількох сотень гривень навіть для преміальних позицій.

Наразі офіційних коментарів від представників супермаркету щодо ціни не надходило.

Коли натискаєш на позицію товару, ціна на сайті досі лишається 99 999 грн. Однак, якщо цю великодню випічку шукати через загальний пошук на сайті, то ціна вже змінилася й показує — 155 грн за 360 грамів. Це свідчить про те, що ймовірно сталася технічна помилка або збій у системі.

Змінена ціна на паску на сайті Ашану/скриншот

Схожі випадки з аномальними цінами раніше траплялися в онлайн-магазинах і зазвичай пояснювалися помилками при оновленні асортименту або тестуванням системи.

