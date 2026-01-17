Відео
Головна Київ Комендантська година у Києві — оновленні правила

Комендантська година у Києві — оновленні правила

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 21:19
Оновлені правила комендантської години у Києві 17 січня
Люди на київській вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Рада оборони Києва оновила правила комендантської години, ухваливши відповідне рішення на виконання розпорядження уряду. Комендантська година не скасовується, але з’являються необхідні винятки з неї.

Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в офіційному Telegram-каналі у суботу, 17 січня.

Читайте також:

Що змінюється

Ткаченко вказав, що відтепер у період комендантської години кияни зможуть прямувати до Пункту Незламності або додому пішки або на приватному транспорті, зокрема — на таксі. Він закликав підприємців долучатися до відкриття нових Пунктів Незламності, щоб допомагати киянам пережити цей важкий період.

Комендантська година у Києві — оновленні правила - фото 1
Допис Ткаченко у Telegram. Фото: скриншот

"Для киян це означає прості й важливі речі:
 • вночі дістатися додому, у тому числі з поїзда, що прибув із запізненням 
• ви зможете у будь-який час знайти тепло, світло і допомогу 
Пункти Незламності відтепер можуть працювати цілодобово", — зазначив Ткаченко. 

Ці правила стосується і муніципальних пунктів і закладів бізнесу, які можуть та хочуть забезпечити тепло, електроживлення, зв’язок, воду й гарячий чай для мешканців Києва. Паралельно триває постійна перевірка Пунктів Незламності — це повинні бути не просто формальні позначки на мапі, а реально працюючі місця підтримки людей. 

Комендантська година у Києві — оновленні правила - фото 2
Допис Ткаченко у Telegram. Фото: скриншот

"Звісно, безпека залишається пріоритетом. Патрулювання міста посилюється, всі рішення реалізуються під контролем сил безпеки. Тому з собою необхідно мати документ, що посвідчує особу, а військовозобовʼязаним — військово-обліковий документ. Робимо усе необхідне, щоб у місті було безпечно, і люди не залишалися наодинці з проблемами", — додав Ткаченко. 

Нагадаємо, що після масованих ударів РФ Київ опинився у критичній ситуації з електропостачанням. Енергосистема фактично працює на межі технічних можливостей .

Раніше ми також інформували, що17 січня, Володимир Зеленський провів енергетичний селектор. Під час наради він доручив розібратися з ситуацією, коли будинки у Києві лишаються без опалення.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
