Обновленные правила комендантского часа в Киеве 17 января

Люди на киевской улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Совет обороны Киева обновил правила комендантского часа, приняв соответствующее решение во исполнение распоряжения правительства. Комендантский час не отменяется, но появляются необходимые исключения из него.

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в официальном Telegram-канале в субботу, 17 января.

Что меняется

Ткаченко указал, что отныне в период комендантского часа киевляне смогут направляться в Пункт Незламности или домой пешком или на частном транспорте, в частности - на такси. Он призвал предпринимателей участвовать в открытии новых Пунктов Несокрушимости, чтобы помогать киевлянам пережить этот тяжелый период.

Сообщение Ткаченко в Telegram. Фото: скриншот

"Для киевлян это означает простые и важные вещи:

— ночью добраться домой, в том числе с поезда, прибывшего с опозданием

— вы сможете в любое время найти тепло, свет и помощь

Пункты Несокрушимости отныне могут работать круглосуточно", — отметил Ткаченко.

Эти правила касается и муниципальных пунктов и учреждений бизнеса, которые могут и хотят обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай для жителей Киева. Параллельно продолжается постоянная проверка Пунктов Несокрушимости - это должны быть не просто формальные отметки на карте, а реально работающие места поддержки людей.

Сообщение Ткаченко в Telegram. Фото: скриншот

"Конечно, безопасность остается приоритетом. Патрулирование города усиливается, все решения реализуются под контролем сил безопасности. Поэтому с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а военнообязанным -- военно-учетный документ. Делаем все необходимое, чтобы в городе было безопасно, и люди не оставались наедине с проблемами", — добавил Ткаченко.

Напомним, что после массированных ударов РФ Киев оказался в критической ситуации с электроснабжением. Энергосистема фактически работает на пределе технических возможностей.

Ранее мы также информировали, что 17 января, Владимир Зеленский провел энергетический селектор. Во время совещания он поручил разобраться с ситуацией, когда дома в Киеве остаются без отопления.