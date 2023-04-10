Комендантский час в Киеве: будут ли изменения на Пасху

Люди в храме на Пасху. Фото: google.com

В Пасху, в ночь с субботы 15 апреля на воскресенье 16 апреля, комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений — с 00:00 до 5:00.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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Отмечается, что местные власти не планируют менять комендантский час на Пасху. В Киевской области все будет действовать без изменений — с 00:00 до 5:00. Находиться в храмах в это время может быть исключительно духовенство с ограничением доступа для верующих.

Для удобства населения богослужения будут транслироваться в онлайн-режиме. После завершения комендантского часа люди смогут пойти в храмы.

"Однако обращаем внимание на необходимость ограничить количество присутствующих на территории церквей и кладбищ во время освящения пасхальных корзин и в поминальные дни. Такие мероприятия необходимы в первую очередь для безопасности мирного населения в соответствии с требованиями военного положения", — отметили в Киевской ОВА.

Там также подчеркнули, что в случае воздушной тревоги необходимо перейти к ближайшему укрытию.

Напомним, 26 марта в Киевской области был введен новый комендантский час. Теперь она будет действовать каждый день с 00:00 до 05:00.

Уменьшение продолжительности комендантского часа приведет к увеличению времени работы автобусных маршрутов области. Большинство пригородных и междугородных автобусов будут работать на 60 минут дольше утром и на 30 минут дольше вечером.