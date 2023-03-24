На Київщині вводять нову комендантську годину: названо дату

Комендантська година у Київській області

З 26 березня в Київській області вводять нову комендантську годину. Тепер вона діятиме щодня з 00:00 до 05:00.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Комендантська година у Київській області

У повідомленні йдеться, що тимчасові обмеження було введено з метою захисту мирних міст та сіл від обстрілів з боку ворога.

Проте зменшення тривалості комендантської години призведе до збільшення часу роботи автобусних маршрутів області. Більшість приміських та міжміських автобусів працюватимуть на 60 хвилин довше вранці та на 30 хвилин довше ввечері.

У своєму зверненні до мешканців Київщини, в.о. голови Київської ОДА Дмитро Назаренко, нагадав про необхідність дотримання вимог воєнного стану та комендантської години. Він також наголосив, що завдання всіх мешканців Київської області полягає у захисті спільного будинку від загарбників та просить мешканців зробити все можливе для цього.

Які обмеження діють під час комендантської години

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та інших громадських місцях, а також пересуватися транспортом чи пішки.

Якщо у заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право затримати цю особу та перевірити наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

У разі потреби може бути проведений огляд речей, транспортного засобу та навіть приміщення затриманого.

Якщо затриманий чинить опір або не виконує законних вимог комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу або (у крайньому разі) вогнепальну зброю.

Нагадаємо, раніше кияни підписали петицію про скорочення тривалості комендантської години у столиці, щоб люди могли дістатися додому після роботи. Петиція набрала необхідних 6 тисяч підписів. Її автор запропонував скоротити комендантську годину, яка триває з 23:00 до 05:00, до 00:00 до 05:00.