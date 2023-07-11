Комиссия Минкульта опечатала два корпуса Киево-Печерской Лавры
Сегодня, 11 июля, Киево-Печерскую Лавру в очередной раз посетила комиссия Минкульта и полиция. Им удалось опечатать два корпуса заповедника.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Минкульт опечатал корпуса Лавры
Сегодня Комиссия Минкульта опечатала два корпуса Киево-Печерской Лавры: церковный магазин №68 и торговый павильон №115.
Напомним, ранее мы писали, что неподалеку от корпусов Киево-Печерской Лавры снова начинаются стычки. Там комиссия Минкульта пытается проверить и опечатать их.
5 июля в Киево-Печерской Лавре вводятся ограничения на вход. Посещать Нижнюю лавру можно только в определенное время.
Также 4 июля предстояла проверка и опечатка освобожденных корпусов территории Нижней лавры комиссией Национального заповедника " Киево-Печерская лавра ". Речь идет о 5 объектах, которые планировалось передать в пользование государству. Они не используются для религиозных нужд.