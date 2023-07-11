Киево-Печерская Лавра. Фото: google.com

Сегодня, 11 июля, Киево-Печерскую Лавру в очередной раз посетила комиссия Минкульта и полиция. Им удалось опечатать два корпуса заповедника.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Минкульт опечатал корпуса Лавры

Сегодня Комиссия Минкульта опечатала два корпуса Киево-Печерской Лавры: церковный магазин №68 и торговый павильон №115.

Напомним, ранее мы писали, что неподалеку от корпусов Киево-Печерской Лавры снова начинаются стычки. Там комиссия Минкульта пытается проверить и опечатать их.

5 июля в Киево-Печерской Лавре вводятся ограничения на вход. Посещать Нижнюю лавру можно только в определенное время.

Также 4 июля предстояла проверка и опечатка освобожденных корпусов территории Нижней лавры комиссией Национального заповедника " Киево-Печерская лавра ". Речь идет о 5 объектах, которые планировалось передать в пользование государству. Они не используются для религиозных нужд.