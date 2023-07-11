Біля Києво-Печерської Лаври знову неспокійно: на місці працює поліція
Неподалік корпусів Києво-Печерської Лаври знову починаються сутички. Там комісія Мінкульту намагається перевірити і опечатати їх.
Про це повідомляють столичні Telegram-канали.
Сутички біля Києва-Печерської Лаври
Від самого ранку на території Києво-Печерської Лаври перебуває поліція та комісія Мінкульту, щоб перевірити та опечатати корпуси.
Також поруч перебувають і віряни УПЦ (МП), які кричать про "штурм" і "злом" корпусів та церковного магазину Києво-Печерської Лаври.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 6 липня, до Києво-Печерської Лаври також завітали поліція та комісія Мінкульту. Там з самого ранку почалися сутички.
Додамо, що 5 липня у Києво-Печерській Лаврі вводяться обмеження на вхід. Відвідувати Нижню лавру можна буде лише у певний час.
Також 4 липня мали відбутися перевірка та опечатування вивільнених корпусів території Нижньої лаври комісією Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Йдеться про 5 об’єктів, які планували передати в користування державі. Вони не використовуються для релігійних потреб.