Комісія МКІП передала 16 корпусів-пам’яток у користування заповідника "Києво-Печерська лавра"

Києво-Печерська лавра. Фото: Wikipedia

Комісія МКІП в Києво-Печерській лаврі продовжує свою роботу. За останні два дні вона передала у користування заповідника 16 корпусів-пам’яток як Національного, так і місцевого значення.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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Ткаченко розповів, що за квітень у користування держави було повернуто третину від всієї кількості майна, що перебували в безоплатному користуванні УПЦ МП.

Серед пам'яток, в яких було проведено огляд є: Келії Гостинного двору, Будинок господарський, Лікарня гостинного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радість, Келії гостинного двору, Келії Гостинного двору, Келії Гостинного, Сторожка Гостинного двору, Галерея на Ближніх печерах та Дзвіниця на Ближніх печерах, Вхід до Галереї Ближніх печер, корпуси які є комплексом споруд Галереї від Ближніх до Дальніх печер, підпірна стіна Дебоскета, Ротонда підпірної стіни Дебоскета, лікарня з церквою, Водонапірна вежа та інші.

"Дякую колегам за роботу. Та продовжуємо працювати. Державне майно буде повернуто до свого законного власника", — додав Ткаченко.

Оголошення, в якому йдеться про повернення об'єкта в користування заповідника. Фото: t.me/otkachenkokyiv

Нагадаємо, у швейному корпусі Києво-Печерської лаври знайшли "пузатих" манекенів. Окрім того, там були різні ритуальні діяння.

Також ми писали, що комісія Міністерства культури та інформаційної політики провела ревізію в приміщеннях Києво-Печерської лаври. Результати ревізії показали аварійний стан приміщень і руйнування памʼяток.

Додамо, Мінкульт призначив нового керівника заповідника "Києво-Печерська лавра". Ним став генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко.