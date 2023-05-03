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Комиссия МКИП передала 16 корпусов-памятников в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра"

3 мая 2023 12:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Комиссия МКИП передала 16 корпусов-памятников в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра"
Киево-Печерская лавра. Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Комиссия МКИП в Киево-Печерской лавре продолжает свою работу. За последние два дня она передала в использование заповедника 16 корпусов-памятников как Национального, так и местного значения.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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Комиссия МКИП в Киево-Печерской лавре

Ткаченко рассказал, что за апрель в пользование государства было возвращено треть от всего количества имущества, находившегося в бесплатном пользовании УПЦ МП.

Среди достопримечательностей, в которых было проведено осмотр есть: Келии Гостиного двора, Дом хозяйственный, Больница гостиного двора с церковью Богородицы Всех скорбящих радость, Келии гостиного двора, Келии Гостиного двора, Келии Гостиного, Сторожка Гостиного двора, Галерея на Ближних пещерах и Колокольня на Ближних пещерах, Вход в Галерею Ближних пещер, корпуса которые являются комплексом сооружений Галереи от Ближних до Дальних пещер, подпорная стена Дебоскета, Ротонда подпорной стены Дебоскета, больница с церковью, Водонапорная башня и другие.

"Спасибо коллегам за работу. Продолжаем работать. Государственное имущество будет возвращено своему законному владельцу", — добавил Ткаченко.

Комиссии МКИП переданы 16 корпусов-памятников в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра"
Объявление, в котором говорится о возвращении объекта в использование заповедника. Фото: t.me/otkachenkokyiv

Напомним, в швейном корпусе Киево-Печерской лавры обнаружили "пузатых" манекенов. Кроме того, там были разные ритуальные деяния.

Также мы писали, что комиссия Министерства культуры и информационной политики провела ревизию в помещениях Киево-Печерской Лавры. Результаты ревизии показали аварийное состояние помещений и разрушение памятников.

Добавим, Минкульт назначил нового руководителя заповедника "Киево-Печерская лавра". Им стал генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко.

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