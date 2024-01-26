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Комісія зробила попередні висновки щодо терміну відновлення роботи київського метро

26 січня 2024 12:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Комісія зробила попередні висновки щодо терміну відновлення роботи київського метро
Члени комысії в тунелі київського метро. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Комісія, яку призначили для того, аби з'ясувати, що стало причиною аварії в київському метро між станціями "Либідська" та "Деміївська", зробила попередні висновки. Члени комісії сьогодні, 26 січня, спустилися в тунель, оглянули все всередині та вийшли на майданчик ззовні.

Про це заявив голова тимчасової контрольної комісії (ТКК) Олександр Тимченко в коментарі для Новини.LIVE. 

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Які роботи тривають для відновлення роботи станцій

За його словами, гарантійний термін експлуатації при підписанні договора був вказаний на один рік. Також відомо, що станція має глибину 5-8 метрів.

Наразі ставляться стіни для укріплення, після чого будуть розривати тунель і тоді київський метрополітен з'ясує, що відбувається ззовні. І вже після цього можна буде зробити додаткові висновки.

Загалом відновлювальні роботи станції будуть тривати близько шести місяців. 

Що кажуть в Київській міській раді

Депутатка Київради Вікторія Пташник наголосила, що сьогодні комісією було зафіксовано від представників КМДА і Київського метрополітену, що протягом шести місяців з моменту, як воно призупинилося, ремонтні роботи будуть закінчені і кияни знову зможуть користуватися метро.

"Однак, крім цього, ми сьогодні ставили питання, які стосуються інших ділянок, тунелів та станцій метро, тому що періодично в ЗМІ з'являється повідомлення про те, що є проблеми з іншими станціями. Сьогодні ми ці питання поставили усно і спрямували запит від тимчасової контрольної комісії для того, щоб запобігти повторенню можливих аварійних ситуацій на інших станціях метро", — зазначила вона. 

Нагадаємо, у тунелі метро Києва між станціями метро "Либідська" та "Деміївська" продовжуються ремонтні роботи. Наразі там зафіксовано одну аварію. Новини.LIVE подивилися, як відбуваються ремонтні роботи.

Київ
метро
аварія
місцеві депутати
люди

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