Комиссия сделала предварительные выводы о сроке возобновления работы киевского метро

Члены комиссии в тоннеле киевского метро. Фото: Новини.LIVE

Комиссия, назначенная для того, чтобы выяснить, что стало причиной аварии в киевском метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская", сделала предварительные выводы. Члены комиссии сегодня, 26 января, спустились в тоннель, осмотрели все внутри и вышли на площадку снаружи.

Об этом заявил глава временной контрольной комиссии (ТКК) Александр Тимченко в комментарии для Новини.LIVE.

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По его словам, гарантийный срок эксплуатации при подписании договора указан один год. Также известно, что у станции глубина 5-8 метров.

В настоящее время ставятся стены для укрепления, после чего будут разрывать туннель и тогда киевский метрополитен выяснит, что происходит снаружи. И уже после этого можно будет сделать дополнительные выводы.

В общей сложности восстановительные работы станции продлятся около шести месяцев.

Что говорят в Киевском городском совете

Депутат Киевсовета Виктория Пташник подчеркнула, что сегодня комиссией было зафиксировано от представителей КГГА и Киевского метрополитена, что в течение шести месяцев с момента, как оно приостановилось, ремонтные работы будут закончены и киевляне снова смогут пользоваться метро.

"Однако, кроме этого, мы сегодня задавали вопросы, которые касаются других участков, тоннелей и станций метро, потому что периодически в СМИ появляется сообщение о том, что есть проблемы с другими станциями. Сегодня мы эти вопросы задали устно и направили запрос от временной контрольной комиссии для того, чтобы предотвратить повторение возможных аварийных ситуаций на других станциях метро", — отметила она.

Напомним, в тоннеле метро Киева между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская" продолжаются ремонтные работы. Сейчас там зафиксирована одна авария. Новини.LIVE посмотрели, как проходят ремонтные работы.