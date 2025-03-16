Сторони вирішують справи у суді й ставлять підписи. Фото: Freepik

Підприємство не виконало належним чином ремонт Льодового палацу у Києві. З огляду на це суд вирішив стягнути з компанії 25,5 млн гривень.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

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У Києві компанія недоробила ремонт Льодового палацу

За позовом прокуратури товариство, що вчасно не виконало ремонт Льодового палацу, має повернути до держбюджету 25,5 млн гривень.

Київська міська прокуратура під час виконання представницьких повноважень встановила порушення інтересів країни через неналежне виконання товариством умов договору. Ця угода передбачала проведення капітального ремонту будівлі Льодового палацу на вул. Юрія Іллєнка у Шевченківському районі столиці.

Одна, як було встановлено, отримавши аванс, товариство у визначені строки будівельні роботи виконало лише частково, втім отримані гроші не повернуло.

Відтак у січні 2023 року прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Міністерства молоді та спорту та підпорядкованого йому держпідприємства про стягнення з підрядної організації до державного бюджету понад 25,5 млн гривень.

Зазначається, що ця справа розглядалася в суді більш ніж 2 роки та завдяки послідовній позиції Київської міської прокуратури Господарський суд міста Києва стягнув до державного бюджету зазначені кошти.

Скриншот повідомлення Київської міської прокуратури

Додамо, що нещодавно Деснянський районний суд Києва присудив покарання жінці, яка систематично на очах у дітей принижувала та била свого чоловіка. Той неодноразово звертався до поліції, але профілактичні розмови на жінку не діяли.

Також у Києві суд виніс вирок чоловіку, який обвинувачувався у вбивстві пенсіонера. Підсудний вистрілив у нього на АЗС у 2024 року.