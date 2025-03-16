Стороны решают дела в суде и ставят подписи. Фото: Freepik

Предприятие не выполнило должным образом ремонт Ледового дворца в Киеве. Учитывая это, суд решил взыскать с компании 25,5 млн гривен.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Ледовый дворец в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве компания недоделала ремонт Ледового дворца

По иску прокуратуры общество, которое вовремя не выполнило ремонт Ледового дворца, должно вернуть в госбюджет 25,5 млн гривен.

Киевская городская прокуратура во время выполнения представительских полномочий установила нарушение интересов страны из-за ненадлежащего выполнения обществом условий договора. Это соглашение предусматривало проведение капитального ремонта здания Ледового дворца на ул. Юрия Ильенко в Шевченковском районе столицы.

Однако, как было установлено, получив аванс, общество в определенные сроки строительные работы выполнило лишь частично, впрочем полученные деньги не вернуло.

Поэтому в январе 2023 года прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском в интересах государства в лице Министерства молодежи и спорта и подчиненного ему госпредприятия о взыскании с подрядной организации в государственный бюджет более 25,5 млн гривен.

Отмечается, что это дело рассматривалось в суде более 2 лет и благодаря последовательной позиции Киевской городской прокуратуры Хозяйственный суд города Киева взыскал в государственный бюджет указанные средства.

Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры

Добавим, что недавно Деснянский районный суд Киева присудил наказание женщине, которая систематически на глазах у детей унижала и била своего мужа. Тот неоднократно обращался в полицию, но профилактические разговоры на женщину не действовали.

Также в Киеве суд вынес приговор мужчине, который обвинялся в убийстве пенсионера. Подсудимый выстрелил в него на АЗС в 2024 году.