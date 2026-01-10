Нардеп вимагає щомісячної звітності комунальників Києва – деталі

Олексій Кучеренко. Фото ілюстративне: Кучеренко/Telegram

Перший заступник голови енергокомітету Верховної Ради нардеп Олексій Кучеренко від партії "Батьківщина" заявив, що вимагає зобов’язати комунальні керуючі компанії у Києві регулярно звітувати. Зокрема, вони повинні робити звіти за обсяг виконаних робіт перед мешканцями багатоквартирних будинків міста.

Про це Кучеренко повідомив в ефірі "Київського часу".

Що вимагає Кучеренко

За його словами, комунальні керуючі компанії, які управляють в Києві багатоквартирними будинками повинні хоч в якийсь спосіб нарешті звітувати щомісяця перед споживачами — тобто перед киянами, які проживають в цих будинках. Кучеренко вимагає, щоб вони звітували — які саме роботи та за яким регламентом ними були виконані. Ці роботи повинні співідноситися з оплатою за комунальні послуги оплати.

"Бо з нас оплату стягують просто так, абстрактно. Ви платіть і не задавайте питань. Але кожного разу, коли кияни хочуть дізнатися — покажіть, що ви зробили за ці 13 гривень з метра, що ви зробили? Ви прибрали сніг? Ні, не прибрали. Я кажу, від себе — не прибрали", — зазначив нардеп.

Кучеренко розкритикував голову енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса та ставлячи питання про його особисту зацікавленість.

"Скажи мені відверто, ти заробляєш на двірниках, на ліфтах, на чому ти заробляєш? Чого ти проти, щоб комунальники звітували перед тими, хто платить, перед замовниками цієї послуги? Вибачте, я не хочу його ображати. Я йому задаю питання, скажи мені, а ти де живеш? Якщо ти живеш в приватному будинку за Києвом в Круглиці, то я тебе розумію тоді, тобі по барабану ця правка", — додав нардеп.

Кучеренко наголосив, що рік "проштовхував" приняття правки про звітність комунальників.

Нагадаємо, що Кучеренко вимагає розслідування дій Віталія Кличка. Нардеп закликав створити комісію, яка перевірить чиновників КМДА.

Раніше ми також інформували, що Кличко звернувся до киян. Він повідомив, що ситуація в Києві після нічної атаки РФ дуже складна.