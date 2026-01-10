Видео
Коммунальщики Киева должны отчитываться ежемесячно — Кучеренко

Дата публикации 10 января 2026 18:43
Нардеп требует ежемесячной отчетности коммунальщиков Киева - детали
Алексей Кучеренко. Фото иллюстративное: Кучеренко/Telegram

Первый заместитель председателя энергокомитета Верховной Рады нардеп Алексей Кучеренко от партии "Батькивщина" заявил, что требует обязать коммунальные управляющие компании в Киеве регулярно отчитываться. В частности, они должны делать отчеты за объем выполненных работ перед жителями многоквартирных домов города.

Об этом Кучеренко сообщил в эфире "Київського часу".

Что требует Кучеренко

По его словам, коммунальные управляющие компании, которые управляют в Киеве многоквартирными домами должны хоть каким-то образом наконец отчитываться ежемесячно перед потребителями — то есть перед киевлянами, которые проживают в этих домах. Кучеренко требует, чтобы они отчитывались — какие именно работы и по какому регламенту ими были выполнены. Эти работы должны соотноситься с оплатой за коммунальные услуги оплаты.

"Потому что с нас оплату взимают просто так, абстрактно. Вы платите и не задавайте вопросов. Но каждый раз, когда киевляне хотят узнать - покажите, что вы сделали за эти 13 гривен с метра, что вы сделали? Вы убрали снег? Нет, не убрали. Я говорю, от себя — не убрали", — отметил нардеп.

Кучеренко раскритиковал главу энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса и ставя вопрос о его личной заинтересованности.

"Скажи мне откровенно, ты зарабатываешь на дворниках, на лифтах, на чем ты зарабатываешь? Чего ты против, чтобы коммунальщики отчитывались перед теми, кто платит, перед заказчиками этой услуги? Извините, я не хочу его обижать. Я ему задаю вопрос, скажи мне, а ты где живешь? Если ты живешь в частном доме за Киевом в Круглице, то я тебя понимаю тогда, тебе по барабану эта правка", — добавил нардеп.

Кучеренко отметил, что год "проталкивал" принятие правки об отчетности коммунальщиков.

Напомним, что Кучеренко требует расследования действий Виталия Кличко. Нардеп призвал создать комиссию, которая проверит чиновников КГГА.

Ранее мы также информировали, что Кличко обратился к киевлянам. Он сообщил, что ситуация в Киеве после ночной атаки РФ очень сложная.

