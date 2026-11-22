Комунальна платіжка. Фото: Новини.LIVE

Із 1 грудня 2026 року підвищувати комунальні тарифи у Києві не планують. Вартість проїзду в громадському транспорті також залишиться без змін. Питання можливого запровадження безплатного проїзду наразі лише обговорюється.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Тарифи на комунальні послуги в Києві з 1 грудня

Вартість електроенергії не зміниться й становитиме 4,32 грн за кВт·год. Такий тариф залишатиметься чинним щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Для споживачів із двозонними лічильниками діють різні тарифи залежно від часу доби:

4,32 грн за кВт·год з 07:00 до 23:00;

2,16 грн за кВт·год з 23:00 до 07:00.

Тарифи на опалення також залишаться без змін. Централізоване тепло коштуватиме 1 654,41 грн за Гкал, газ для індивідуального опалення — 7,96 грн за м³. Для електроопалення діятиме тариф 2,64 грн за кВт·год у межах споживання до 2 000 кВт·год на місяць, понад цей обсяг — 4,32 грн за кВт·год.

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Тарифи на воду в Києві не зміняться. Централізоване водопостачання та водовідведення й надалі коштуватимуть 63,79 грн за м³, а гаряча вода — 97,89 грн за м³. Окремо споживачі сплачуватимуть абонентську плату.

Вартість газу для побутових споживачів не зміниться. Клієнти "Нафтогазу" й надалі платитимуть 7,96 грн за м³ — цей тариф діятиме щонайменше до кінця опалювального сезону у квітні 2027 року.

В інших постачальників річні ціни становитимуть від 7,79 до 9,99 грн за м³.

Окремо кияни сплачуватимуть за доставку газу за чинним тарифом "Київгазу".

Ціни на проїзд

У комунальному транспорті Києва (метро, автобуси, тролейбуси, трамваї та фунікулер) одна поїздка коштує 30 грн, а в більшості приватних маршруток — 25 грн.

Однак діють знижки при купівлі поїздок пакетом на транспортну картку.

Як писали Новини.LIVE, 8 листопада український лідер Володимир Зеленський доручив розробити програму безплатного проїзду в наземному громадському транспорті Києва. Таку можливість розглядають на випадок перебоїв у роботі метро або проблем із мостами.

А нардеп Володимир Крейденко зазначив, що повністю безплатний громадський транспорт не обов’язково запроваджувати на постійній основі. За його словами, такі поїздки могли б діяти з 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 19:00.