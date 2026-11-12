Автобус у Києві ввечері. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Києві пропонують запровадити безкоштовний проїзд у громадському транспорті вранці та ввечері, а для перетину мостів через Дніпро організувати окремі безоплатні автобусні трансфери. Такі поїздки могли б діяти з 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 19:00. Ідею озвучив народний депутат Володимир Крейденко.

Про це Володимир Крейденко розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама

Як пропонують організувати безкоштовний проїзд у Києві

За його словами, повністю безкоштовний громадський транспорт не обов’язково запроваджувати на постійній основі. Натомість він пропонує зробити безоплатними поїздки для киян у години найбільшого навантаження на транспортну систему.

Зокрема, йдеться про проміжки з 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 19:00. Такий підхід, на думку нардепа, допоможе людям діставатися на роботу та повертатися додому, не витрачаючи значні суми на пересадки між різними видами транспорту.

Крейденко пояснив, що зараз деяким пасажирам доводиться користуватися трьома транспортними засобами в один бік. Через це щоденні витрати на дорогу можуть бути значними.

Читайте також:

"Зараз люди міняють по три транспорти для того, щоб добратися до роботи, а це мінімум 30 гривень за раз, а парахуйте, 90 в одну сторону, 90 в іншу, 180 гривень", — зазначив народний депутат.

Якими можуть бути безкоштовні трансфери через мости

Окремо нардеп запропонував організувати човникові автобусні перевезення через мости Києва. За його задумом, автобуси забиратимуть пасажирів на зупинці перед мостом, перевозитимуть на інший берег Дніпра та висаджуватимуть на спеціально облаштованому пересадковому майданчику.

Там люди зможуть пересісти на інший громадський транспорт, а автобус повертатиметься назад за наступними пасажирами.

"Цей трансфер має бути точно безкоштовний", — наголосив народний депутат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру представити програму безкоштовного проїзду та передбачити достатній резерв автобусів на випадок збоїв у роботі метро або проблем із рухом мостами через Дніпро.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Києві збільшили кількість автобусів на маршрутах, які дублюють гілки метро. Для цього залучили транспорт із міського резерву. Однак, за словами речниці КМВА Катерини Поп, автобуси не можуть повністю компенсувати обсяги перевезень метро та електротранспорту.

Також Новини.LIVE писали, що запровадити безкоштовний проїзд у наземному транспорті Києва може бути складно через нестачу водіїв. Адвокат Поліна Марченко пояснила, що збільшення пасажиропотоку створить додаткове навантаження на транспортну систему, тоді як у місті вже є дефіцит персоналу. Також не всі працівники транспортних підприємств мають бронювання від мобілізації.