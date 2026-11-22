Счет за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

С 1 декабря 2026 года повышать тарифы на коммунальные услуги в Киеве не планируется. Стоимость проезда в общественном транспорте также останется без изменений. Вопрос о возможном введении бесплатного проезда пока только обсуждается.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Тарифы на коммунальные услуги в Киеве с 1 декабря

Стоимость электроэнергии не изменится и составит 4,32 грн за кВт·ч. Такой тариф будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

Для потребителей с двухзонными счетчиками действуют разные тарифы в зависимости от времени суток:

4,32 грн за кВт·ч с 07:00 до 23:00;

2,16 грн за кВт·ч с 23:00 до 07:00.

Тарифы на отопление также останутся без изменений. Централизованное тепло будет стоить 1 654,41 грн за Гкал, газ для индивидуального отопления — 7,96 грн за м³. Для электроотопления будет действовать тариф 2,64 грн за кВт·ч при потреблении до 2 000 кВт·ч в месяц, сверх этого объема — 4,32 грн за кВт·ч.

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Тарифы на воду в Киеве не изменятся. Централизованное водоснабжение и водоотведение по-прежнему будут стоить 63,79 грн за м³, а горячая вода — 97,89 грн за м³. Отдельно потребители будут оплачивать абонентскую плату.

Стоимость газа для бытовых потребителей не изменится. Клиенты "Нафтогаза" и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за м³ — этот тариф будет действовать как минимум до конца отопительного сезона в апреле 2027 года.

У других поставщиков годовые цены составят от 7,79 до 9,99 грн за м³.

Отдельно киевляне будут платить за доставку газа по действующему тарифу "Киевгаза".

Цены на проезд

В общественном транспорте Киева (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи и фуникулер) одна поездка стоит 30 грн, а в большинстве частных маршруток — 25 грн.

Однако действуют скидки при покупке пакета поездок на транспортную карту.

Как писали Новини.LIVE, 8 ноября украинский лидер Владимир Зеленский поручил разработать программу бесплатного проезда в наземном общественном транспорте Киева. Такую возможность рассматривают на случай перебоев в работе метро или проблем с мостами.

А народный депутат Владимир Крейденко отметил, что полностью бесплатный общественный транспорт не обязательно вводить на постоянной основе. По его словам, такие поездки могли бы действовать с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.