Новий навчальний рік у Києві — Кличко відповів, скільки дітей підуть до шкіл

Учасники конференції освітян у Києві. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

У Києві відбулася міська серпнева конференція освітян. Мер столиці Віталій Кличко розповів деталі початку нового навчального року.

Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram у середу, 28 серпня.

Читайте також:

Новий навчальний рік у Києві

Кличко наголосив, що Київ намагатиметься зробити навчання школярів максимально в очному форматі. За його словами, в умовах воєнного стану пріоритетом залишається безпека.

Учасники конференції освітян у Києві та мер Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Навчальний рік у закладах освіти в столиці розпочнеться 2 вересня та триватиме до 30 червня 2025 року. Кличко розповів, що до 950 закладів підуть загалом 372 000 учнів та вихованців. Зокрема, до садочків майже 58 000 дітей, а у школи — 281 000 учнів.

"В умовах воєнного стану нашим пріоритетом є безпека кожного учасника освітнього процесу — і учнів, і вчителів та всіх, хто забезпечує процес навчання. Для цього місто впроваджує комплексну програму "Створення безпечного освітнього середовища". В рамках програми Муніципальна охорона столиці забезпечує фізичну охорону всіх закладів загальної середньої освіти", — повідомив мер міста.

Учасники конференції освітян у Києві та мер Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

За його словами, всі освітні установи Києва за рахунок міського бюджету обладнані тривожними кнопками, перебувають під цілодобовою пультовою охороною. Також впроваджують системи відеонагляду та охоронної сигналізації. У закладах освіти встановлюють високошвидкісний інтернет.

Укриття в освітніх закладах Києва

Кличко повідомив, що у закладах освіти столиці укриття загально можуть вмістити 317 000 людей. Протягом останніх двох років влада міста збільшила місткість на 94 000 місць.

"В укриттях встановлюють резервне освітлення, резервні джерела струму, системи вентиляції та інше необхідне обладнання. Працює Wi-Fi. Будуємо і нові споруди подвійного призначення із захисними можливостями. Так, у 2024 році на це в міському бюджету передбачили майже 1,5 мільярда гривень", — додав Кличко.

Допис Кличка. Фото: скриншот