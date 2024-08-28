У Києві затримали підприємця за захоплення земельних ділянок. Фото: поліція Києва

У Києві підприємець збудував кафе та комерційну нерухомість на самовільно захопленій ділянці біля озера Тельбин. Йому повідомили про підозру.

Про це пише пресслужба поліції Києва у середу, 28 серпня.

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Деталі справи

За даними слідства, 60-річний киянин з квітня по вересень самовільно захопив частини пʼяти земельних ділянок площею 0,15 гектара та з метою прибутку збудував там кафе і вісім нежитлових будинків. Загальна площа незаконної забудови становила понад 650 квадратних метрів, які чоловік здавав в оренду іншим підприємцям.

Проте, як встановили поліцейські, жодних правоустановчих документів та дозволу на будівництво порушник не мав.

Загалом, на незаконній забудові ділянок, що належать територіальній громаді міста Києва та розташовані в прибрежно-захисній смузі озера, чоловік заробив понад два мільйони гривень.

Слідчі звернулися до суду з клопотанням про накладення арешту на незаконно зведені об’єкти нерухомості, а фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 197-1 ККУ. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.