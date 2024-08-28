Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Конференция педагогов в Киеве — Кличко сообщил детали нового учебного года arrow

Конференция педагогов в Киеве — Кличко сообщил детали нового учебного года

28 августа 2024 16:09
Виктория Козырь - редактор
Новый учебный год в Киеве — Кличко ответил, сколько детей пойдут в школы
Участники конференции педагогов в Киеве. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
Виктория Козырь - редактор

В Киеве прошла городская августовская конференция педагогов. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал детали начала нового учебного года.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram в среду, 28 августа.

Читайте также:

Новый учебный год в Киеве

Кличко подчеркнул, что Киев будет пытаться сделать обучение школьников максимально в очном формате. По его словам, в условиях военного положения приоритетом остается безопасность.

Виталий Кличко и участники конференции педагогов в столице
Участники конференции педагогов в Киеве и мэр Виталий Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Учебный год в учебных заведениях в столице начнется 2 сентября и продлится до 30 июня 2025 года. Кличко рассказал, что в 950 заведений пойдут всего 372 000 учеников и воспитанников. В частности, в садики почти 58 000 детей, а в школы — 281 000 учеников. 

"В условиях военного положения нашим приоритетом является безопасность каждого участника образовательного процесса — и учеников, и учителей и всех, кто обеспечивает процесс обучения. Для этого город внедряет комплексную программу "Создание безопасной образовательной среды". В рамках программы Муниципальная охрана столицы обеспечивает физическую охрану всех учреждений общего среднего образования", — сообщил мэр города.

Конференция педагогов в Киеве
Участники конференции педагогов в Киеве и мэр Виталий Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

По его словам, все образовательные учреждения Киева за счет городского бюджета оборудованы тревожными кнопками, находятся под круглосуточной пультовой охраной. Также внедряют системы видеонаблюдения и охранной сигнализации. В учебных заведениях устанавливают высокоскоростной интернет.

Укрытие в образовательных учреждениях Киева

Кличко сообщил, что в учебных заведениях столицы укрытия в общей сложности могут вместить 317 000 человек. За последние два года власти города увеличили вместимость на 94 000 мест.

"В укрытиях устанавливают резервное освещение, резервные источники тока, системы вентиляции и другое необходимое оборудование. Работает Wi-Fi. Строим и новые сооружения двойного назначения с защитными возможностями. Так, в 2024 году на это в городском бюджете предусмотрели почти 1,5 миллиарда гривен", — добавил Кличко.

null
Пост Кличко. Фото: скриншот
null
Пост Кличко. Фото: скриншот

Также важные новости дня по теме:

Виталий Кличко Киев детские сады школьники безопасность

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:35 Что происходит на Киевской ГЭС после ракетного удара — данные Укргидроэнерго

16:30 Вспышки на Солнце принесут неожиданность для метеозависимых — прогноз магнитных бурь на сегодня

16:29 Минимум выглядит как максимум — какую помощь от государства получают дети военнослужащих

Text

16:25 Реформа Укрзализныци для евроинтеграции — нардеп назвал основную идею

16:24 11 тысяч долларов за доставку в Молдову — в Одессе задержали очередных "трансферов"

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

16:21 Во Львовской области мотоцикл столкнулся с авто — в полиции заявили о пострадавшем подростке

16:09 Конференция педагогов в Киеве — Кличко сообщил детали нового учебного года

16:06 Спецслужбы Франции пытались сломать Telegram — какую информацию искали

15:57 Украинцы могут платить 2,16 грн за свет — когда действует такой тариф

15:53 В мэрии Одессы кадровые изменения — кто будет представлять город на международной арене

16:35 Что происходит на Киевской ГЭС после ракетного удара — данные Укргидроэнерго

16:30 Вспышки на Солнце принесут неожиданность для метеозависимых — прогноз магнитных бурь на сегодня

16:29 Минимум выглядит как максимум — какую помощь от государства получают дети военнослужащих

16:24 11 тысяч долларов за доставку в Молдову — в Одессе задержали очередных "трансферов"

16:21 Во Львовской области мотоцикл столкнулся с авто — в полиции заявили о пострадавшем подростке

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

16:09 Конференция педагогов в Киеве — Кличко сообщил детали нового учебного года

16:06 Спецслужбы Франции пытались сломать Telegram — какую информацию искали

15:57 Украинцы могут платить 2,16 грн за свет — когда действует такой тариф

15:53 В мэрии Одессы кадровые изменения — кто будет представлять город на международной арене

15:44 В ГПСУ показали, как пограничники разнесли огневые позиции оккупантов на Запорожье

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

16:25 Реформа Укрзализныци для евроинтеграции — нардеп назвал основную идею

Text

15:42 Отсутствие билетов в Укрзализныце — нардеп объяснил причину дефицита

Text

15:27 Строительство дороги в 18 км от фронта — нардеп Крейденко объяснил, кто за это отвечает

Text

14:51 Экономический аналитик Себастьянович объяснил, почему экономическое бронирование будет неэффективным

Text

13:04 Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

Text

12:18 Пять новых механизированных бригад ВСУ подготовят по стандартам НАТО, — военный эксперт

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвал главное отличие дрона от ракеты "Паляниця"

Text

09:31 Романенко прокомментировал создание первой украинской баллистической ракеты

Text

08:00 Первая украинская баллистика и срочное заседание Совета Украина-НАТО — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2024
Text

23:57 РФ могла давить на Дурова – эксофицер КГБ объяснил, для чего основатель Telegram был в Азербайджане

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

21 августа 2024

20:38 Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали