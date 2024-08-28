Новый учебный год в Киеве — Кличко ответил, сколько детей пойдут в школы

Участники конференции педагогов в Киеве. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

В Киеве прошла городская августовская конференция педагогов. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал детали начала нового учебного года.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram в среду, 28 августа.

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Кличко подчеркнул, что Киев будет пытаться сделать обучение школьников максимально в очном формате. По его словам, в условиях военного положения приоритетом остается безопасность.

Участники конференции педагогов в Киеве и мэр Виталий Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Учебный год в учебных заведениях в столице начнется 2 сентября и продлится до 30 июня 2025 года. Кличко рассказал, что в 950 заведений пойдут всего 372 000 учеников и воспитанников. В частности, в садики почти 58 000 детей, а в школы — 281 000 учеников.

"В условиях военного положения нашим приоритетом является безопасность каждого участника образовательного процесса — и учеников, и учителей и всех, кто обеспечивает процесс обучения. Для этого город внедряет комплексную программу "Создание безопасной образовательной среды". В рамках программы Муниципальная охрана столицы обеспечивает физическую охрану всех учреждений общего среднего образования", — сообщил мэр города.

Участники конференции педагогов в Киеве и мэр Виталий Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

По его словам, все образовательные учреждения Киева за счет городского бюджета оборудованы тревожными кнопками, находятся под круглосуточной пультовой охраной. Также внедряют системы видеонаблюдения и охранной сигнализации. В учебных заведениях устанавливают высокоскоростной интернет.

Укрытие в образовательных учреждениях Киева

Кличко сообщил, что в учебных заведениях столицы укрытия в общей сложности могут вместить 317 000 человек. За последние два года власти города увеличили вместимость на 94 000 мест.

"В укрытиях устанавливают резервное освещение, резервные источники тока, системы вентиляции и другое необходимое оборудование. Работает Wi-Fi. Строим и новые сооружения двойного назначения с защитными возможностями. Так, в 2024 году на это в городском бюджете предусмотрели почти 1,5 миллиарда гривен", — добавил Кличко.

Пост Кличко. Фото: скриншот