Кони Пржевальского за 25 лет в зоне ЧАЭС увеличили свою популяцию

Кони Пржевальского. Фото: Чернобыльский заповедник

В Чернобыльской зоне отчуждения уже 25 лет проживают кони Пржевальского. За это время их население и территория существования увеличились.

Об этом рассказала пресс-служба Чернобыльского заповедника в Telegram в субботу, 30 ноября.

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В заповеднике сообщили, что уже 25 лет как кони Пржевальского поселились на территории зоны отчуждения.

"За это время они стали не просто изюминкой местной фауны, но и любимцами ученых, журналистов, фотографов, персонала и посетителей зоны отчуждения", — говорится в сообщении.

Известно, что первые животные были запущены в зону в 1999 году с адаптационных вольеров, которые были расположены возле города. Но, к сожалению, не все смогли приспособиться к новым условиям и выжить.

Но остальные увеличили популяцию, привыкли к лесным массивам, местным хищникам и активно используют заброшенные фермы для защиты от непогоды.

"Они не только увеличили в несколько раз свое поголовье, но и существенно расширили территорию своего существования, пересекая даже государственную границу и поселившись частично в белорусской части зоны отчуждения", — добавили в Чернобыльском заповеднике.

Скриншот поста Чернобыльского заповедника

Ранее BBC показало уникальные фото, как живут дикие животные в Чернобыльской зоне отчуждения.

Также специалисты заповедника рассказали, что в сентябре, октябре и ноябре здесь можно заметить лосей, волков, птиц и многие другие животные и показали фото.