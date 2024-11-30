Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Кони Пржевальского в Чернобыле — как живут животные сейчас arrow

Кони Пржевальского в Чернобыле — как живут животные сейчас

30 ноября 2024 13:30
Евгения Брюховецкая - редактор
Кони Пржевальского за 25 лет в зоне ЧАЭС увеличили свою популяцию
Кони Пржевальского. Фото: Чернобыльский заповедник
Евгения Брюховецкая - редактор

В Чернобыльской зоне отчуждения уже 25 лет проживают кони Пржевальского. За это время их население и территория существования увеличились.

Об этом рассказала пресс-служба Чернобыльского заповедника в Telegram в субботу, 30 ноября.

Читайте также:

Популяция лошадей в зоне ЧАЭС

В заповеднике сообщили, что уже 25 лет как кони Пржевальского поселились на территории зоны отчуждения.

"За это время они стали не просто изюминкой местной фауны, но и любимцами ученых, журналистов, фотографов, персонала и посетителей зоны отчуждения", — говорится в сообщении.

Известно, что первые животные были запущены в зону в 1999 году с адаптационных вольеров, которые были расположены возле города. Но, к сожалению, не все смогли приспособиться к новым условиям и выжить.

Но остальные увеличили популяцию, привыкли к лесным массивам, местным хищникам и активно используют заброшенные фермы для защиты от непогоды.

"Они не только увеличили в несколько раз свое поголовье, но и существенно расширили территорию своего существования, пересекая даже государственную границу и поселившись частично в белорусской части зоны отчуждения", — добавили в Чернобыльском заповеднике.

null
Скриншот поста Чернобыльского заповедника

Ранее BBC показало уникальные фото, как живут дикие животные в Чернобыльской зоне отчуждения.

Также специалисты заповедника рассказали, что в сентябре, октябре и ноябре здесь можно заметить лосей, волков, птиц и многие другие животные и показали фото.

животные зона ЧАЭС Чернобыльская АЭС Чернобыль заповедник Чернобыльская зона

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:30 Кони Пржевальского в Чернобыле — как живут животные сейчас

13:27 Сотни одесситов сегодня остались без воды — причины

13:25 Садовый вручил награды семьям погибших воинов — фото

13:13 Падение рубля повлияет на завершение войны в Украине, — Newsweek

13:10 В Италии Довбика раскритиковали за плохую игру против Тоттенхэма

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

13:00 Новая помощь украинцам в Польше — какие выплаты можно получить

12:58 На Одесчине водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе

12:53 РФ убила уроженку Херсонщины — полиция показала последствия атаки

12:48 Сырский съездил на передовую — какая цель визита

12:38 Тысячи дешевых квартир — для кого государство построит жилье

13:30 Кони Пржевальского в Чернобыле — как живут животные сейчас

13:27 Сотни одесситов сегодня остались без воды — причины

13:25 Садовый вручил награды семьям погибших воинов — фото

13:13 Падение рубля повлияет на завершение войны в Украине, — Newsweek

13:10 В Италии Довбика раскритиковали за плохую игру против Тоттенхэма

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

13:00 Новая помощь украинцам в Польше — какие выплаты можно получить

12:58 На Одесчине водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе

12:53 РФ убила уроженку Херсонщины — полиция показала последствия атаки

12:48 Сырский съездил на передовую — какая цель визита

12:38 Тысячи дешевых квартир — для кого государство построит жилье

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024
Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Text

10:36 Путин пугает ударом "Орешника" по Киеву, — эфир Остаповець_LIVE

Text

08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году