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Головна Київ Консультацій щодо нового секретаря Київради не було, — Вітренко

Консультацій щодо нового секретаря Київради не було, — Вітренко

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 22:56
Вітренко заявив про порушення процесу вибору секретаря Київради
Андрій Вітренко. Фото: sluga-narodu.com

У Київській міській раді розгортається новий етап політичної напруги. Депутат Андрій Вітренко заявив, що консультації щодо призначення нового секретаря не проводилися ні з ним особисто, ні з його фракцією.

Про це він повідомив в ефірі Вечір.LIVЕ.

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За словами Вітренка, висунення кандидатури стало повною несподіванкою для частини депутатського корпусу.

Він наголосив, що не мав жодної інформації про плани стосовно зміни на цій посаді, що, на його думку, свідчить про відсутність прозорої комунікації в Київраді.

Також депутат звернув увагу на системні порушення регламенту під час роботи сесій:

"Сьогодні переважають права фракції "УДАР", інші депутати позбавляються слова, відбувається порушення навіть Закону України про статус депутата місцевих рад. Це — повна вакханалія", — заявив Вітренко.

Варто зазначити, що ще 10 червня 2024 року мер Києва Віталій Кличко офіційно оголосив про висунення нової кандидатури на посаду секретаря Київради — нею стала депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Зоя Ярош. Вона є членкинею постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Нагадаємо, попередній секретар Київради Володимир Бондаренко написав заяву про відсторонення себе від виконання функціональних обов’язків ще 14 березня 2024 року на період досудового розслідування у справі щодо ймовірних земельних махінацій у столиці.

А 8 квітня під час позачергової сесії секретаря Київради Володимира Бондаренка звільнили з посади.

Віталій Кличко Київ Київрада народні депутати столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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