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Главная Киев Консультаций по новому секретарю Киевсовета не было, —Витренко

Консультаций по новому секретарю Киевсовета не было, —Витренко

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 22:56
Витренко заявил о нарушении процесса выбора секретаря Киевсовета
Андрей Витренко. Фото: sluga-narodu.com

В Киевском городском совете разворачивается новый этап политического напряжения. Депутат Андрей Витренко заявил, что консультации по назначению нового секретаря не проводились ни с ним лично, ни с его фракцией.

Об этом он сообщил в эфире Вечір.LIVЕ.

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По словам Витренко, выдвижение кандидатуры стало полной неожиданностью для части депутатского корпуса.

Он отметил, что не имел никакой информации о планах относительно изменений на этой должности, что, по его мнению, свидетельствует об отсутствии прозрачной коммуникации в Киевсовете.

Также депутат обратил внимание на системные нарушения регламента во время работы сессий:

"Сегодня преобладают права фракции "УДАР", другие депутаты лишаются слова, происходит нарушение даже Закона Украины о статусе депутата местных советов. Это — полная вакханалия", — заявил Витренко.

Стоит отметить, что еще 10 июня 2024 года мэр Киева Виталий Кличко официально объявил о выдвижении новой кандидатуры на должность секретаря Киевсовета — ею стала депутат от фракции "Европейская Солидарность" Зоя Ярош. Она является членом постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности.

Напомним, предыдущий секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко написал заявление об отстранении себя от выполнения функциональных обязанностей еще 14 марта 2024 года на период досудебного расследования по делу о возможных земельных махинациях в столице.

А 8 апреля во время внеочередной сессии секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко уволили с должности.

Виталий Кличко Киев Киевсовет народные депутаты столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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