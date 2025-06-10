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Головна Київ Кличко обрав кандидатуру нового секретаря Київради — хто це

Кличко обрав кандидатуру нового секретаря Київради — хто це

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Дата публікації: 10 червня 2025 11:30
Кличко пропонує призначити новим секретарем Київради Зою Ярош
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА

Мер столиці Віталій Кличко визначився з кандидатурою нового секретаря Київради. Це депутатка від фракції "Голос" Зоя Ярош.

Про своє рішення очільник столиці повідомив у Telegram в вівторок, 10 червня.

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Кличко зазначив, що запропонував усім фракціям долучитися до обговорення кандидатури Ярош на посаду секретаря Київради.

"Після консультацій  внесу в сесійну залу на цю посаду кандидатуру депутатки від фракції "Голос" Зої Ярош", — йдеться у повідомленні.

Віталій Кличко Зоя Ярош
Повідомлення Кличка у Telegram

Тим часом під КМДА відбувається протест через рішення Київради щодо знесення МАФів. Учасники планують голодувати.

Нагадаємо, 8 квітня під час позачергової сесії секретаря Київради Володимира Бондаренка звільнили з посади.

Раніше депутат Леонід Ємець пояснив процедуру затвердження секретаря Київської міської ради.

Віталій Кличко Київ призначення Київрада посада
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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