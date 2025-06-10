Кличко пропонує призначити новим секретарем Київради Зою Ярош

Кличко обрав кандидатуру нового секретаря Київради — хто це
Мер столиці Віталій Кличко визначився з кандидатурою нового секретаря Київради. Це депутатка від фракції "Голос" Зоя Ярош.
Про своє рішення очільник столиці повідомив у Telegram в вівторок, 10 червня.
Кандидатура нового секретаря Київради
Кличко зазначив, що запропонував усім фракціям долучитися до обговорення кандидатури Ярош на посаду секретаря Київради.
"Після консультацій внесу в сесійну залу на цю посаду кандидатуру депутатки від фракції "Голос" Зої Ярош", — йдеться у повідомленні.
Тим часом під КМДА відбувається протест через рішення Київради щодо знесення МАФів. Учасники планують голодувати.
Нагадаємо, 8 квітня під час позачергової сесії секретаря Київради Володимира Бондаренка звільнили з посади.
Раніше депутат Леонід Ємець пояснив процедуру затвердження секретаря Київської міської ради.
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