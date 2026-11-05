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Главная Киев Корецкий анонсировал передачу Киеву 10 генераторов для водоканала

Корецкий анонсировал передачу Киеву 10 генераторов для водоканала

Ua ru
5 ноября 2026 11:26
Киев получит 10 генераторов для водоканала: заявление Корецкого facebook.com/sergii.koretskyi
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Киев получит 10 дополнительных генераторов, которые помогут поддерживать работу водоканала во время отключений электроэнергии. Еще 21 генератор правительство передаст 12 громадам в регионах.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

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Как правительство планирует защитить водоснабжение от отключений электроэнергии

"Люди не должны каждый раз оставаться без водоснабжения из-за российских атак на энергосистему. Крайне важно обеспечить водоканалы и системы водоотведения резервными источниками питания", — подчеркнул он.

Корецкий анонсировал передачу Киеву 10 генераторов для водоканала - фото 1
Комментарий Корецкого. Фото: скриншот

Оборудование передается за счет резервного фонда в рамках программы обеспечения населенных пунктов мобильными генераторами.

Также премьер-министр призвал местные власти не затягивать с монтажом оборудования и как можно быстрее подключить генераторы.

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"Призываю местные органы власти обеспечить как можно более быструю установку и подключение оборудования", — отметил Корецкий.

Как сообщали Новини.LIVE, энергетический эксперт Станислав Игнатьев предупредил о риске длительных перебоев с водоснабжением в Киеве из-за масштабных отключений электроэнергии. По его словам, если насосные группы не будут работать 8–10 часов, для восстановления давления в водопроводной системе потребуется еще около трех часов стабильного электроснабжения.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 5 ноября в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии в части Подольского, Святошинского и Шевченковского районов. Соответствующий приказ отдал "Укрэнерго" из-за ситуации в энергосистеме.

отопительный сезон водоснабжение генераторы война в Украине Сергей Корецкий
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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