Корецкий анонсировал передачу Киеву 10 генераторов для водоканала
Киев получит 10 дополнительных генераторов, которые помогут поддерживать работу водоканала во время отключений электроэнергии. Еще 21 генератор правительство передаст 12 громадам в регионах.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.
Как правительство планирует защитить водоснабжение от отключений электроэнергии
"Люди не должны каждый раз оставаться без водоснабжения из-за российских атак на энергосистему. Крайне важно обеспечить водоканалы и системы водоотведения резервными источниками питания", — подчеркнул он.
Оборудование передается за счет резервного фонда в рамках программы обеспечения населенных пунктов мобильными генераторами.
Также премьер-министр призвал местные власти не затягивать с монтажом оборудования и как можно быстрее подключить генераторы.
"Призываю местные органы власти обеспечить как можно более быструю установку и подключение оборудования", — отметил Корецкий.
Как сообщали Новини.LIVE, энергетический эксперт Станислав Игнатьев предупредил о риске длительных перебоев с водоснабжением в Киеве из-за масштабных отключений электроэнергии. По его словам, если насосные группы не будут работать 8–10 часов, для восстановления давления в водопроводной системе потребуется еще около трех часов стабильного электроснабжения.
Как сообщали Новини.LIVE, утром 5 ноября в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии в части Подольского, Святошинского и Шевченковского районов. Соответствующий приказ отдал "Укрэнерго" из-за ситуации в энергосистеме.