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Головна Київ Літня погода з сюрпризами: що прогнозують у Києві завтра

Літня погода з сюрпризами: що прогнозують у Києві завтра

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 17:22
Погода у Києві 6 липня — синоптики попереджають про шквали
Сильний вітер і дощ. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 6 липня, жителів Києва та Київської області очікує мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Подекуди пориви вітру сягнуть 15-20 м/с.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр. 

Погода у Києві 6 липня

За прогнозом синоптиків, упродовж дня в окремих районах Київщини можливі грози. Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с, а вдень місцями по області очікуються пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +11...+16 °С, а вдень повітря прогріється до +20...+25 °С.

Водночас у столиці вночі синоптики прогнозують +13...+15 °С, а вдень — +22...+24 °С.

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Як писали Новини.LIVE, на Київщині дощі розмили Національне військове кладовище. В зоні поховань утворилися провали, які терміново засипали робочі. Територію кладовища закрили від зайвих очей.

Також ми повідомляли, що у Чорнобильській зоні розквітла рідкісна орхідея. Більшу частину свого життєвого циклу рослина проводить під землею.

погода Київ дощ температура повітря
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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