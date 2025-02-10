Бизнесмен Денис Комарницкий хочет сбежать из Украины, потому что получил подозрение, — НАБУ

Коррупция в Киевсовете — в НАБУ сказали, где сейчас Комарницкий
Бизнесмен Денис Комарницкий, которого подозревают в создании преступной организации, вероятно, до сих пор находится в Украине. В то же время эта информация требует дополнительной проверки.
Об этом директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос сказал в комментарии Новини.LIVE.
Комарницкого ищут правоохранители
По словам Кривоноса, продолжается масштабная розыскная операция, к которой привлечены значительные силы правоохранителей.
"По нашей информации он в Украине и активно пытается найти пути и покинуть территорию. В то же время это требует дополнительной проверки. Продолжается розыскно-поисковая операция, к которой привлечены значительные силы, в том числе различные правоохранительные органы", — сказал директор НАБУ.
Отметим, что бизнесмена Дениса Комарницкого подозревают в организации схемы по завладению землей в Киеве, убытки от которой оцениваются в более 94 млн грн. Суд также избрал меру пресечения заместителю председателя КГГА Петру Оленичу. Его тоже подозревают в земельной коррупции.
Читайте Новини.LIVE!