Бизнесмен Денис Комарницкий хочет сбежать из Украины, потому что получил подозрение, — НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Бизнесмен Денис Комарницкий, которого подозревают в создании преступной организации, вероятно, до сих пор находится в Украине. В то же время эта информация требует дополнительной проверки.

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос сказал в комментарии Новини.LIVE.

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По словам Кривоноса, продолжается масштабная розыскная операция, к которой привлечены значительные силы правоохранителей.

"По нашей информации он в Украине и активно пытается найти пути и покинуть территорию. В то же время это требует дополнительной проверки. Продолжается розыскно-поисковая операция, к которой привлечены значительные силы, в том числе различные правоохранительные органы", — сказал директор НАБУ.

Отметим, что бизнесмена Дениса Комарницкого подозревают в организации схемы по завладению землей в Киеве, убытки от которой оцениваются в более 94 млн грн. Суд также избрал меру пресечения заместителю председателя КГГА Петру Оленичу. Его тоже подозревают в земельной коррупции.