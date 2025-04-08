Ткаченко прокоментував корупційні схеми в Києві

Тимур Ткаченко. Фото: facebook.com/timurtkachenko

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко прокоментував корупцію в міській владі столиці. Він відреагував на земельні схеми, які очолював Денис Комарницький.

Про це Тимур Ткаченко сказав в інтервʼю BBC у вівторок, 8 квітня.

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Корупція в Києві

Ткаченко майже десять років з паузами працював у столичних структурах. Він обіймав посади в державній адміністрації, в комунальних підприємствах і був директором департаменту міського благоустрою.

За його словами, звільнився він через нерозуміння того, чому якраз є інститути радників, розгалуження повноважень і так далі.

"Якщо є людина, відповідальна за якийсь напрямок, вона має одноосібно відповідати за будь-яке питання. І мав я певну розмову в 2023 році з міським головою, коли прийняв рішення звільнятися, і пояснив, що, якщо ви з мене особисто питаєте за результат, то я маю одноосібно приймати рішення щодо тих чи інших напрямів роботи, що стосуються безпосередньо мене. Але сприйнято це не було", — розповів Ткаченко.

Він зауважив, що не знав про корупцію в Київській міській раді та не був особисто знайомий з Денисом Комарницьким.

Чи повинен Кличко відповідати за корупцію

Ткаченко вважає, що це питання варто поставити міському голові. Він каже, що керівник, який відповідає за орган місцевого самоврядування,точно має робити висновки після таких ситуацій.

"І те, що ми бачили, — це певні висновки. Я знаю, що звільнений і заступник, і керівники комунальних підприємств, і заступники цих підприємств. Разом з тим, напевно, потрібно робити трошки більше, змінювати підхід, систематизувати якісь процеси, робити їх цифровими, вирішувати питання, які роками не вирішувалися щодо землі. Всі ці проблеми відомі, але з ними потрібно працювати", — розповів начальник КМВА.

Ткаченко також відреагував на інформацію, що його призначили начальником КМВА для політичного тиску на Кличка. Він заявив, що це фейк.

За його словами, звинувачень в бік Кличка в якихось певних діях немає.

"Я просто показую проблему, яка є, говорю про неї і говорю, що її потрібно вирішувати. Тому що, нагадаю, сьогодні в країні йде повномасштабна війна. І нагадую, що один з основних ресурсів в місті Києві, який є, — це гроші. Це податки, які є грошима киян. Це не гроші мера чи гроші депутатів — це гроші всіх нас. І вони мають розподілятися сьогодні ефективно", — додав Ткаченко.

Нагадаємо, начальник КМВА відреагував на конфлікт із Кличком. За його словами, він працює прозоро.

Раніше у Київраді звільнили секретаря Володимира Бондаренка. Він самостійно склав свої повноваження.