Ткаченко прокомментировал коррупционные схемы в Киеве

Тимур Ткаченко. Фото: facebook.com/timurtkachenko

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко прокомментировал коррупцию в городской власти столицы. Он отреагировал на земельные схемы, которые возглавлял Денис Комарницкий.

Об этом Тимур Ткаченко сказал в интервью BBC во вторник, 8 апреля.

Реклама

Читайте также:

Коррупция в Киеве

Ткаченко почти десять лет с паузами работал в столичных структурах. Он занимал должности в государственной администрации, в коммунальных предприятиях и был директором департамента городского благоустройства.

По его словам, уволился он из-за непонимания того, почему как раз есть институты советников, разветвление полномочий и так далее.

"Если есть человек ответственный за какое-то направление, он должен единолично отвечать за любой вопрос. И был у меня определенный разговор в 2023 году с городским головой, когда принял решение увольняться, и объяснил, что если вы с меня лично спрашиваете за результат — то я должен единолично принимать решения по тем или иным направлениям работы, касающихся непосредственно меня. Но воспринято это не было", — рассказал Ткаченко.

Он отметил, что не знал о коррупции в Киевском городском совете и не был лично знаком с Денисом Комарницким.

Должен ли Кличко отвечать за коррупцию

Ткаченко считает, что этот вопрос стоит задать городскому голове. Он говорит, что руководитель, который отвечает за орган местного самоуправления точно должен делать выводы после таких ситуаций.

"И то, что мы видели — это определенные выводы. Я знаю, что уволен и заместитель, и руководители коммунальных предприятий, и заместители этих предприятий. Вместе с тем, наверное, нужно делать немножко больше, менять подход, систематизировать какие-то процессы, делать их цифровыми, решать вопросы, которые годами не решались по земле. Все эти проблемы известны, но с ними нужно работать", — рассказал начальник КГВА.

Ткаченко также отреагировал на информацию, что его назначили начальником КГВА для политического давления на Кличко. Он заявил, что это фейк.

По его словам, обвинений в сторону Кличко в каких-то определенных действиях нет.

"Я просто показываю проблему, которая есть, говорю о ней и говорю, что ее нужно решать. Потому что напомню, что сегодня в стране идет полномасштабная война. И напоминаю, что один из основных ресурсов в городе Киеве, который есть — это деньги. Это налоги, которые являются деньгами киевлян. Это не деньги мэра или деньги депутатов — это деньги всех нас. И они должны распределяться сегодня эффективно", — добавил Ткаченко.

Напомним, начальник КГВА отреагировал на конфликт с Кличко. По его словам, он работает прозрачно.

Ранее в Киевсовете уволили секретаря Владимира Бондаренко. Он самостоятельно сложил свои полномочия.