Тимур Ткаченко пояснив свої повноваження та прокоментував конфлікт із Кличком

Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: facebook.com/timurtkachenko

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко пояснив свої повноваження. Крім того, він прокоментував конфлікт з мером Віталієм Кличком.

Про це Тимур Ткаченко сказав в інтервʼю BBC у вівторок, 8 квітня.

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Повноваження очільника КМВА Ткаченка

Він розповів, що КМДА набула статусу військової, то вся адміністрація стала просто зі статусом "військова". Однак функціонал залишився той самий.

Ткаченко зауважив, що займається не лише військовими питаннями.

"Ті розпорядження, ті документи, якими опікується начальник військової адміністрації, вони повністю є господарськими — тими, які стосуються життя міста, а не лише військовими", — розповів він.

За його словами, Віталій Кличко є міським головою, тому все, що стосується зони відповідальності органу місцевого самоврядування, має бути його обовʼязками.

"Жоден нормативно-правовий акт не визначає, як повноваження розділені між державною адміністрацією і виконавчим органом. Вся суть того, що відбувається зараз, це те, що, на жаль, у вигляді одного виконавчого органу Київської міської ради — Київської міської державної адміністрації — є фактично два компоненти", — каже Ткаченко.

Він зазначив, що призначений на військову адміністрацію, то можна говорити, що певний перелік функціоналу, який стосується саме державних функцій, є його зоною відповідальності.

Конфлікт з Кличком

"Я вже коментував заяви про нібито перебирання повноважень. Звісно, з мого боку жодних перебирань немає, оскільки вся суть моєї діяльності полягає саме в тому, що підлеглі Віталія Володимировича готують мені на підпис певні пакети документів, які я підписую. Тобто вони ж самі мені дають ці документи, я жодних повноважень не перебираю", — розповів Ткаченко.

Він зазначив, що, можливо, комусь не подобаються його публічні заяви щодо діяльності. Ткаченко наголосив, що продовжить це робити, оскільки кияни повинні все розуміти.

Начальник КМВА каже, що у нього ніяких конфліктів ні з ким немає. За його словами, він працює прозоро.

"Дуже багато ініціатив, які я розпочав, стосувалися не особистих моїх бажань, а якраз реакції на те, що відбувалося в місті, і реакції на те, про що мене просили кияни в коментарях, у фейсбуці, через особисті звернення і так далі. Тому можу сказати одне — що моя робота побудована на законності, прозорості і підзвітності", — повідомив він.

Ткаченко розповів, що Кличко йому ніколи особисто не говорив про публічну діяльність.

Журналіст запитав, чи можна назвати ситуацію між ними "холодною війною".

"Ні, це точно ніяка не війна. Сьогодні війна одна, і все, що ми робимо, воно має бути корисно для держави і для фронту", — додав Ткаченко.

Нагадаємо, Ткаченко повідомив, що Кличко ініціює зміни, які можуть позбавити КМВА можливості ухвалювати розпорядження.

Раніше Ткаченко провів нараду з представниками Бюро економічної безпеки, де обговорили підсумки перевірок публічних закупівель у Києві.