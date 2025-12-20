Чи захистить Київ ТЕЦ від обстрілів у 2026 — відповідь депутатки

Енергетики ДТЕК. Фото: ілюстративне/ДТЕК

Київрада підтримала проєкт бюджету міста на 2026 рік. Серед пріоритетних напрямків — розбудова енергонезалежності та пошук альтернативних джерел живлення. Однак, будувати захист на чинних ТЕЦ поки не планують.

Про це розповіла депутатка Київради від "Європейської Солідарності" Людмила Ковалевська журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Чи будуватиме Київ захисні споруди на ТЕЦ?

Депутатка Людмила Ковалевська вважає, що нині найкращий захист енергетики — це розподільча когенерація і сили протиповітряної оборони. За її словами, захистити такі великі об'єкти, як ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, фактично неможливо.

"Якщо туди влучатимуть ракети, відбуватимуться обстріли, то які б ми не ставили габіони, це не врятує ТЕЦ. Наш вихід у майбутньому — розподільча когенерація. Невеликі газопоршневі генератори, газотурбінні установки значно легше сховати, їх значно легше захистити, тому що вони невеликі", — пояснила діячка.

У бюджеті Києва передбачені витратити на заміну трансформаторів, деталей, габіони та інші потреби у випадку пошкодження внаслідок російської атаки.

"Це буде робитися містом, тому що зараз це відповідальність Києва. Я хочу нагадувати, що до 2024 року включно, це була відповідальність Державного агентства з відновлення. І вони відмовились від того, щоби захищати київські об'єкти", — додала Ковалевська.

Зокрема, депутатка вважає, що ідея забезпечити електростанції третім рівнем захисну на практиці неможлива.

"Третій рівень захисту — це підземні бетоновані укриття. Уявіть собі, що таке підземне бетоноване відкриття. Яким чином можна взагалі в бетон "закатати" ТЕЦ-5 або ТЕЦ-6, які розміром в декілька гектарів? Ну, неможливо", — говорить вона.

