Чоловік чудом врятувався від уламків Шахеда

Вибиті вікна у багатоповерхівці внаслідок падіння уламків. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві триває ліквідація наслідків падіння уламків безпілотників типу "Шахед", якими Росія атакувала сьогодні вночі, 29 жовтня. Мешканець однієї з пошкоджених багатоповерхівок розповів, як чудом врятувався від смертельної небезпеки.

Про це він розповів кореспонденту Новини.LIVE.

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Захистив себе ковдрою

Чоловік, який проживає у Солом'янському районі розповів, що почув вибух пізно вночі.

"Пів 4 ночі і бахнуло. Я укрився ковдрою до того. Якби цього не було, ми б з вами не розмовляли. На мені було все скло. Ковдра закрила голову і трохи попало. На мені було все скло. Одіяло захистило від уламків. Зараз почуваюся нормально, лікарі швидкої підійшли до мене — все гаразд", — розповів він.

Нагадаємо, у Києві почали лунати потужні вибухи вночі 29 жовтня внаслідок роботи сил протиповітряної оборони, які збивали ворожі ударні безпілотники.

Відомо, що уламки БпЛА впали у Святошинському та Солом'янському районі. Внаслідок атаки є постраждалі, декілька машин горіли, а у будинках є пошкодження вікон.