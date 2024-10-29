Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Ковдра врятувала від "Шахеда" — киянин розповів, як він вцілів arrow

Ковдра врятувала від "Шахеда" — киянин розповів, як він вцілів

29 жовтня 2024 11:44
Анастасія Постоєнко - Редактор
Чоловік чудом врятувався від уламків Шахеда
Вибиті вікна у багатоповерхівці внаслідок падіння уламків. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Києві триває ліквідація наслідків падіння уламків безпілотників типу "Шахед", якими Росія атакувала сьогодні вночі, 29 жовтня. Мешканець однієї з пошкоджених багатоповерхівок розповів, як чудом врятувався від смертельної небезпеки.

Про це він розповів кореспонденту Новини.LIVE.

Читайте також:

Захистив себе ковдрою

Чоловік, який проживає у Солом'янському районі розповів, що почув вибух пізно вночі.

"Пів 4 ночі і бахнуло. Я укрився ковдрою до того. Якби цього не було, ми б з вами не розмовляли. На мені було все скло. Ковдра закрила голову і трохи попало. На мені було все скло. Одіяло захистило від уламків. Зараз почуваюся нормально, лікарі швидкої підійшли до мене — все гаразд", — розповів він. 

Нагадаємо, у Києві почали лунати потужні вибухи вночі 29 жовтня внаслідок роботи сил протиповітряної оборони, які збивали ворожі ударні безпілотники. 

Відомо, що уламки БпЛА впали у Святошинському та Солом'янському районі. Внаслідок атаки є постраждалі, декілька машин горіли, а у будинках є пошкодження вікон. 

Київ вибух багатоповерхівка Шахед атака

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:31 Помер нардеп від "Голосу" Олег Макаров

12:26 Зарплати до 288 тис. грн — ТОП-5 держорганів з високими доходами

Термінова новина

12:26 В Одесі чутно вибухи

12:23 Атака дронів на Київ — як містяни прибирають пошкоджені квартири

12:21 П'ять років за вирубку дерев — на Одещині судили чорного лісоруба

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

12:18 У Дніпрі чиновники міськради розікрали кошти для тероборони

12:15 Зеленський зідзвонився з лідером Південної Кореї — що обговорили

11:48 Вироки корупціонерам — Одещина потрапила у ТОП-3

11:44 Українці частіше знімають готівку в банках — причини

11:44 Ковдра врятувала від "Шахеда" — киянин розповів, як він вцілів

12:31 Помер нардеп від "Голосу" Олег Макаров

12:26 Зарплати до 288 тис. грн — ТОП-5 держорганів з високими доходами

Термінова новина

12:26 В Одесі чутно вибухи

12:23 Атака дронів на Київ — як містяни прибирають пошкоджені квартири

12:21 П'ять років за вирубку дерев — на Одещині судили чорного лісоруба

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

12:18 У Дніпрі чиновники міськради розікрали кошти для тероборони

12:15 Зеленський зідзвонився з лідером Південної Кореї — що обговорили

11:48 Вироки корупціонерам — Одещина потрапила у ТОП-3

11:44 Українці частіше знімають готівку в банках — причини

11:44 Ковдра врятувала від "Шахеда" — киянин розповів, як він вцілів

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Text

10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Text

09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

Text

08:35 Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

Text

08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024
Text

21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

Text

21:52 Прес-аташе Грузії в Україні відреагував на результати виборів

Text

20:00 Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

Text

18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

Text

18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя