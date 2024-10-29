Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Одеяло спасло от "Шахеда" — киевлянин рассказал, как он уцелел arrow

Одеяло спасло от "Шахеда" — киевлянин рассказал, как он уцелел

29 октября 2024 11:44
Анастасия Постоенко - Редактор
Дедушка чудом спасся одеялом от обломков Шахеда
Выбитые окна в многоэтажке в результате падения обломков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Постоенко - Редактор

В Киеве идет ликвидация последствий падения обломков беспилотников типа "Шахед", которыми Россия атаковала сегодня ночью, 29 октября. Житель одной из поврежденных многоэтажек рассказал, как чудом спасся от смертельной опасности. 

Об этом он рассказал корреспонденту Новини.LIVE.

Читайте также:

Защитил себя одеялом

Мужчина, проживающий в Соломенском районе, рассказал, что услышал взрыв поздно ночью.

"Пол 4 ночи и бахнуло. Я укрылся одеялом до того. Если бы этого не было, мы бы с вами не разговаривали. На мне было все стекло. Одеяло закрыло голову и немного попало. На мне было все стекло. Одевало защитило от обломков. Сейчас чувствую себя нормально, врачи скорой подошли ко мне — все в порядке", — рассказал он.

Напомним, в Киеве начали раздаваться мощные взрывы ночью 29 октября в результате работы сил противовоздушной обороны, которые сбивали вражеские ударные беспилотники.

Известно, что обломки БПЛА рухнули в Святошинском и Соломенском районе. В результате атаки пострадали, несколько машин горели, а в домах есть повреждения окон.

Киев взрыв многоэтажка Шахед атака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:48 Приговоры коррупционерам — Одесчина попала в ТОП-3

11:44 Украинцы чаще снимают наличные в банках — причины

11:44 Одеяло спасло от "Шахеда" — киевлянин рассказал, как он уцелел

11:40 Последствия ночной атаки на Киев — фоторепортаж

11:19 Сырский встретился с главнокомандующим ВС Норвегии — что известно

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

11:16 В Одесской политехнике создадут инкубатор — о чем идет речь

11:14 Обстрелы Харькова — прокуратура показала видео с коптера

11:00 Жителям двух регионов дадут средства на аренду жилья — условия

10:43 В Одесской области задержали контрабандные заготовки — куда везли

10:41 Зарплаты до 4 тыс. долларов — что предложит рынок труда в Польше

11:48 Приговоры коррупционерам — Одесчина попала в ТОП-3

11:44 Украинцы чаще снимают наличные в банках — причины

11:44 Одеяло спасло от "Шахеда" — киевлянин рассказал, как он уцелел

11:40 Последствия ночной атаки на Киев — фоторепортаж

11:19 Сырский встретился с главнокомандующим ВС Норвегии — что известно

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

11:16 В Одесской политехнике создадут инкубатор — о чем идет речь

11:14 Обстрелы Харькова — прокуратура показала видео с коптера

11:00 Жителям двух регионов дадут средства на аренду жилья — условия

10:43 В Одесской области задержали контрабандные заготовки — куда везли

10:41 Зарплаты до 4 тыс. долларов — что предложит рынок труда в Польше

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

Text

10:15 Экономист назвал среднюю зарплату прокуроров в Украине

Text

10:11 Новые правила военного учета — юрист сказал, что изменится

Text

09:18 Тысячу от Зеленского могут получить не все — какие нюансы

Text

08:35 Военный объяснил последствия переброски медиков в пехоту

Text

08:00 Усиление военного учета и выборы в Грузии — эфир Ранок.LIVE

28 октября 2024
Text

21:57 Саакашвили не имеет влияния на выборы в Грузии — эксперт

Text

21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

Text

20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

Text

18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

Text

18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья