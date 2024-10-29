Дедушка чудом спасся одеялом от обломков Шахеда

Выбитые окна в многоэтажке в результате падения обломков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве идет ликвидация последствий падения обломков беспилотников типа "Шахед", которыми Россия атаковала сегодня ночью, 29 октября. Житель одной из поврежденных многоэтажек рассказал, как чудом спасся от смертельной опасности.

Об этом он рассказал корреспонденту Новини.LIVE.

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Защитил себя одеялом

Мужчина, проживающий в Соломенском районе, рассказал, что услышал взрыв поздно ночью.

"Пол 4 ночи и бахнуло. Я укрылся одеялом до того. Если бы этого не было, мы бы с вами не разговаривали. На мне было все стекло. Одеяло закрыло голову и немного попало. На мне было все стекло. Одевало защитило от обломков. Сейчас чувствую себя нормально, врачи скорой подошли ко мне — все в порядке", — рассказал он.

Напомним, в Киеве начали раздаваться мощные взрывы ночью 29 октября в результате работы сил противовоздушной обороны, которые сбивали вражеские ударные беспилотники.

Известно, что обломки БПЛА рухнули в Святошинском и Соломенском районе. В результате атаки пострадали, несколько машин горели, а в домах есть повреждения окон.