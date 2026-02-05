Відео
Головна Київ Зеленський оцінив стан доріг у Києві після негоди

Зеленський оцінив стан доріг у Києві після негоди

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 16:25
Зеленський розкритикував стан доріг у Києві через негоду
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Український лідер Володимир Зеленський оцінив стан доріг у Києві. Внаслідок негоди під ногами велика кількість снігу із льодом та подекуди нерозчищені тротуари.

Про це глава держави розповів на питання журналістів у четвер, 5 лютого, передає кореспондент Новини.LIVE.

Стан доріг в Києві

Журналісти запитали у Зеленського про дороги в Києві та як він доїхав сьогодні.

"Позитиву мало. Чесно кажучи, треба швидше все робити", — наголосив він.

За його словами, з дорогами треба працювати.

Нагадаємо, кореспондент Новини.LIVE показав дороги Києва 5 лютого. Ситуація у місті критична.

Через нерозчищені дороги багато людей травмуються, внаслідок чого переповнені травмпункти.

Водночас у Харкові комунальники активно борються із ожеледицею на дорогах. Дороги посипають піщано-сольовою сумішшю.

Володимир Зеленський Київ негода дороги сніг ожеледиця
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
