Зеленський розкритикував стан доріг у Києві через негоду

Зеленський оцінив стан доріг у Києві після негоди
Український лідер Володимир Зеленський оцінив стан доріг у Києві. Внаслідок негоди під ногами велика кількість снігу із льодом та подекуди нерозчищені тротуари.
Про це глава держави розповів на питання журналістів у четвер, 5 лютого, передає кореспондент Новини.LIVE.
Стан доріг в Києві
Журналісти запитали у Зеленського про дороги в Києві та як він доїхав сьогодні.
"Позитиву мало. Чесно кажучи, треба швидше все робити", — наголосив він.
За його словами, з дорогами треба працювати.
Нагадаємо, кореспондент Новини.LIVE показав дороги Києва 5 лютого. Ситуація у місті критична.
Через нерозчищені дороги багато людей травмуються, внаслідок чого переповнені травмпункти.
Водночас у Харкові комунальники активно борються із ожеледицею на дорогах. Дороги посипають піщано-сольовою сумішшю.
