Київ потерпає від негоди — яка ситуація на дорозі після снігопаду

У Києві затори через снігопад — яка ситуація на дорогах
Дата публікації: 5 лютого 2026 18:49
Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
У Києві залишається складною ситуація на дорогах внаслідок негоди. Фіксуються затори, оскільки автомобілі буксують.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE у четвер, 5 лютого.
Складна ситуація на дорогах Києва
Автомобілі застрягають на окремих ділянках доріг. Внаслідок негоди тротуари покриті льодом.
Наразі комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків негоди.
Нагадаємо, у Києві зросла кількість травм внаслідок негоди. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.
А український лідер Володимир Зеленський оцінив стан доріг у столиці після негоди.
