Київ потерпає від негоди — яка ситуація на дорозі після снігопаду

Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Києві залишається складною ситуація на дорогах внаслідок негоди. Фіксуються затори, оскільки автомобілі буксують.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE у четвер, 5 лютого.

Складна ситуація на дорогах Києва

Автомобілі застрягають на окремих ділянках доріг. Внаслідок негоди тротуари покриті льодом.

Стан доріг у Києві 5 лютого. Фото: Новини.LIVE

Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наразі комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків негоди.

Автомобілі в Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві зросла кількість травм внаслідок негоди. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

А український лідер Володимир Зеленський оцінив стан доріг у столиці після негоди.