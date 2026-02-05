Відео
Головна Київ У Києві затори через снігопад — яка ситуація на дорогах

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 18:49
Київ потерпає від негоди — яка ситуація на дорозі після снігопаду
Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Києві залишається складною ситуація на дорогах внаслідок негоди. Фіксуються затори, оскільки автомобілі буксують.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE у четвер, 5 лютого.

Читайте також:

Складна ситуація на дорогах Києва

Автомобілі застрягають на окремих ділянках доріг. Внаслідок негоди тротуари покриті льодом.

Негода в Києві 5 лютого
Стан доріг у Києві 5 лютого. Фото: Новини.LIVE
Сніг у Києві
Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наразі комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків негоди.

Стан доріг у Києві
Автомобілі в Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві зросла кількість травм внаслідок негоди. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

А український лідер Володимир Зеленський оцінив стан доріг у столиці після негоди.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
