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Козак сказал, сколько депутаты имеют денег на помощь избирателям

30 апреля 2025 23:51
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
У каждого депутата Киевсовета есть 10 миллионов в год для помощи избирателям, — депутат
Депутат Киевсовета Тарас Козак. Фото: Киевсовет
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Каждый депутат Киевского совета ежегодно имеет в распоряжении 10 миллионов гривен в рамках депутатского фонда. Эти деньги можно направлять на решение насущных потребностей избирателей.

Об этом заявил депутат Киевсовета Тарас Козак в эфире программы "Київський час" в среду, 30 апреля.

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Деньги из депутатского фонда

Козак отметил, что средства из депутатского фонда можно направлять на нужды пострадавших жителей столицы, в частности на помощь переселенцам, раненым военным и ремонт жилья.

"У каждого депутата есть депутатский фонд на решение проблем избирателей. 10 млн грн на каждый год. Мы оказали помощь около 25 человек, это и военнослужащие, и пенсионеры, и люди с тяжелыми заболеваниями", — сказал депутат.

По его словам, часть средств также используют для мелких, но срочных ремонтов в домах, где проживают пострадавшие.

Ранее мы писали, что 30% депутатов Киевсовета не ходят на работу, что негативно влияет на бюджетное планирование.

Также мы сообщали, что заграничные командировки чиновников Киевсовета теперь будут тщательно проверять.

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