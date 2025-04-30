У каждого депутата Киевсовета есть 10 миллионов в год для помощи избирателям, — депутат

Козак сказал, сколько депутаты имеют денег на помощь избирателям
Каждый депутат Киевского совета ежегодно имеет в распоряжении 10 миллионов гривен в рамках депутатского фонда. Эти деньги можно направлять на решение насущных потребностей избирателей.
Об этом заявил депутат Киевсовета Тарас Козак в эфире программы "Київський час" в среду, 30 апреля.
Деньги из депутатского фонда
Козак отметил, что средства из депутатского фонда можно направлять на нужды пострадавших жителей столицы, в частности на помощь переселенцам, раненым военным и ремонт жилья.
"У каждого депутата есть депутатский фонд на решение проблем избирателей. 10 млн грн на каждый год. Мы оказали помощь около 25 человек, это и военнослужащие, и пенсионеры, и люди с тяжелыми заболеваниями", — сказал депутат.
По его словам, часть средств также используют для мелких, но срочных ремонтов в домах, где проживают пострадавшие.
Ранее мы писали, что 30% депутатов Киевсовета не ходят на работу, что негативно влияет на бюджетное планирование.
Также мы сообщали, что заграничные командировки чиновников Киевсовета теперь будут тщательно проверять.
Читайте Новини.LIVE!