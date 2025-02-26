Виїзд за кордон для київських посадовців стане складнішим

Речник КМВА Євген Ієвлєв. Фото: скриншот

Закордонні відрядження посадовців Київради тепер будуть ретельно перевіряти. Це робитимуть, зокрема, й з міркувань безпеки.

Про це заявив речник КМВА Євген Ієвлєв в ефірі Вечір.LIVE у середу, 26 лютого.

Читайте також:

Перевірки відряджень столичних посадовців

Як зазначив Ієвлєв, потреба у відрядженнях за кордон дійсно існує. Є зустрічі, коли присутність посадовців обов'язкова чи вкрай необхідна. Однак ключове питання — чи доцільно посадовці використовують можливість виїздити з України.

"Дуже багато посадових осіб різних органів влади використовували ці відпустки не зовсім доцільно. Виїжджаючи у відрядження, випливали фото в їхніх других половинок про те, що вони знаходяться десь на курортах, м'яко кажучи", — зазначив речник КМВА.

Він пояснив, що тепер відрядження будуть контролювати. Пов'язано це не тільки з недоцільним виїздом чиновників за кордон, а й з нацбезпекою.

"Це не значить, що Тимур Ткаченко (Керівник КМВА. — Ред.) буде одноосібно ухвалювати рішення про те відпускати когось чи ні. Але ці рішення будуть підлягати детальному перегляду правоохоронними органами — СБУ, Нацполіцією", — зазначив Ієвлєв.

Нагадаємо, суддя з Київщини поїхав в круїз на Кариби. Для цього посадовець підробив документи. Також судитимуть його адвоката.

Також колишній директор газового оператора у Києві виїхав за кордон з підробними документами. До того ж він не сплатив до бюджету 18 мільярдів гривень дивідендів.