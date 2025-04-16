Третина депутатів Київради не ходить на роботу — глава РДА

Засідання Київради. Фото: "Вечірній Київ".

Очільник Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик заявив, що 30% депутатів Київради не ходять на роботу. Він наголосив, що це негативно впливає на бюджетне планування.

Про це Кирило Фесик сказав в ефірі "Київський час" у середу, 16 квітня.

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Кирило Фесик зазначив, що 30% депутатів Київради не ходять на роботу, що заважає ефективному бюджетному плануванню.

Крім того, глава райдержадміністрації пояснив, що проблеми в роботі Київради впливають на розвиток міста. За його словами, знайти сесію, яка почнеться вчасно, буде великою рідкістю.

"Ви розумієте, що людина, яка обирається депутатом, вона бере на себе велику відповідальність. 30% ваших колег просто фізично не ходять на роботу. Знайти сесію, яка починається вчасно, це велике диво. Є певна кількість депутатів, які жодного разу не виступали, які беруть слово, щоб передати слово колезі або голові фракції. І кияни від цього страждають", — наголосив Кирило Фесик.

Нагадаємо, що 15 квітня, Київська міська рада проводила чергове засідання, де провалила голосування за скасування рішень щодо "земельно-туалетних схем".

Крім того, під час засідання Київради 15 квітня депутатка Ксенія Семенова розкритикувала мера столиці Віталія Кличка за неправильне проведення процесу.