КП "Київський метрополітен" зазнало 13 млн збитків — заступнику повідомили про підозру

Вагон метро у Києві. Фото: Новини.LIVE

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" зазнало збитків у розмірі 3,1 млн грн на постачаннях вагонів для метро. За злочинну діяльність Київська прокуратура повідомила про підозру у службовій недбалості заступнику підприємства.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

Повідомлення про підозру заступнику КП "Київський метрополітен"

Прокурори Подільської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру одному із заступників КП "Київський метрополітен" у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Стало відомо, що протягом 2012-2017 років підприємство використовувало кошти, які були надані кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку для того, аби укласти угоди з двома акціонерними товариствами Росії. Контракти передбачали, що компанії РФ вироблятимуть та постачатимуть вагони для київського метро.

Відповідно до укладених угод, в разі порушення умов постачання вагонів, можуть бути застосовані штрафні санкції.

"У період 2013-2014 років постачальники порушили умови договору та у визначені терміни не поставили вагони на адресу КП "Київський метрополітен". Однак підозрюваний, через неналежне виконання службових обов’язків, погодив платіжні доручення на оплату вагонів у повному обсязі без вирахування суми штрафу, чим заподіяв комунальному підприємству збитки в розмірі 13,1 млн грн", — вказали у прокуратурі.

Наразі триває вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу для фігуранта і продовжуються слідчі дії.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, компанія "Київметробуд" отримала розпорядження та аванс понад 4 млрд грн для будівництва метро на Виноградар. Однак роботи так і не почалися, а компанія, яка має російський слід, через офшори вивели гроші навіть під час війни.

Додамо, депутатка Київської міської ради Лілія Пашинна заявила, що комісія щодо затоплення столичного метро вже створена, проте досі не розпочала свою роботу. За її словами, вона була створена ще 14 грудня, проте мер Віталій Кличко підписав таке рішення лише після Різдва.