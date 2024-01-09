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Депутатка заявила про бездіяльність комісії щодо аварії в київському метро

9 січня 2024 20:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Депутатка заявила про бездіяльність комісії щодо аварії в київському метро
Київське метро. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Депутатка Київської міської ради Лілія Пашинна заявила, що комісія щодо затоплення столичного метро вже створена, проте досі не розпочала свою роботу. За її словами, вона була створена ще 14 грудня, проте мер Віталій Кличко підписав таке рішення лише після Різдва.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Хто входить в цю комісію

"Досі жодного засідання не відбулося. Хочу зазначити, що комісія створюється за принципом пропорційності представництва від кожної фракції, тому тут має значення такий партійний принцип", — зазначила вона.

Пашинна додала, що очільником комісії є представник від фракції "Європейська Солідарність". Більшість представників цієї комісії є членами "ЄС" та "УДАР". 

Чому комісія досі не розпочала роботу

"Як на мене, міська влада лише досить формально відповіла, у мене, як депутата, немає розуміння, що там відбувається. Навіть журналісти та експерти вже тричі спускалися, проте експерти не можуть отримати документи, дати відповідного висновку, тому що їм просто не надається ця інформація", — зауважила депутатка.

Вона також пов'язала бездіяльність такої комісії з бажанням "не працювати" або "тягнути час". 

Яка зараз ситуація у київському метро

Нагадаємо, вранці 8 січня у Києві на станції метро "Гідропарк" усіх пасажирів висадили з вагонів та повідомили, що потяг далі не їде. Пізніше у КП "Київський метрополітен" зазначили, що сталася технічна несправність. 

Також у вестибюлі станції метро Академмістечко через стелю почала просочуватися вода. Волога вже встигла зіпсувати стіни та штукатурку.

Своєю чергою депутат Київської міської ради Андрій Вітренко не виключив того, що незабаром доведеться закрити більше станцій на ремонт. 

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