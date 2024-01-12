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КП "Киевский метрополитен" понесло 13 млн убытков — заместителю сообщили о подозрении

12 января 2024 15:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
КП "Киевский метрополитен" понесло 13 млн убытков — заместителю сообщили о подозрении
Вагон метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" понесло убытки в размере 3,1 млн грн на поставках вагонов для метро. За преступную деятельность Киевская прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности заместителю предприятия.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Уведомление о подозрении заместителю КП "Киевский метрополитен"

Прокуроры Подольской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении одному из заместителей КП "Киевский метрополитен" в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Стало известно, что в течение 2012-2017 годов предприятие использовало средства, предоставленные кредитным соглашением с Европейским банком реконструкции и развития для того, чтобы заключить соглашения с двумя акционерными обществами России. Контракты предполагали, что компании РФ будут производить и поставлять вагоны для киевского метро.

Согласно заключенным соглашениям, в случае нарушения условий поставки вагонов могут быть применены штрафные санкции.

"В период 2013-2014 годов поставщики нарушили условия договора и в определенные сроки не поставили вагоны в адрес КП "Киевский метрополитен". Однако подозреваемый, по ненадлежащему исполнению служебных обязанностей, согласовал платежные поручения на оплату вагонов в полном объеме без вычета суммы штрафа, чем причинил коммунальному предприятию ущерб в размере 13,1 млн грн", — указали в прокуратуре.

В настоящее время идет решение вопроса по избранию меры пресечения для фигуранта и продолжаются следственные действия.

Скриншот сообщения прокуратуры
Скриншот поста прокуратуры

Напомним, компания "Киевметрострой" получила распоряжение и аванс более 4 млрд грн для строительства метро на Виноградаре. Однако работы так и не начались, а имеющая российский след компания через офшоры вывели деньги даже во время войны.

Добавим, депутат Киевского городского совета Лилия Пашинна заявила, что комиссия по затоплению столичного метро уже создана, однако до сих пор не начала свою работу. По ее словам, она была создана еще 14 декабря, однако мэр Виталий Кличко подписал такое решение только после Рождества.

убытки
метро
Украина
прокуратура
подозрение

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