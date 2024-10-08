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Воровство в киевском салоне красоты — как суд наказал злоумышленницу

8 октября 2024 08:52
Галина Шподарева - редактор
В Киеве клиентка в салоне красоты украла деньги — злоумышленницу задержали и судили
Женщина считает деньги. Фото иллюстративное: pavlograd.reporter.ua
Галина Шподарева - редактор

В киевском салоне красоты поймали клиентку на воровстве. Женщина вытащила из кармана куртки в гардеробе 4400 гривен и пыталась скрыться.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В центре Киева клиентка одного из косметологических салонов после массажа, на который заранее записалась через Instagram, совершила кражу в гардеробе — вытащила 4400 гривен из кармана чужой куртки.

Однако выйти из салона с добычей злоумышленнице не удалось — сотрудники ее остановили и вызвали полицию.

Решение суда

Суд признал обвиняемую виновной в попытке совершения кражи в условиях военного положения и назначил ей пять лет лишения свободы.

Учитывая обстоятельства, в частности раскаяние женщины и отсутствие судимостей, судья освободил киевлянку от отбывания наказания с испытанием на один год, если она в течение испытательного срока не совершит новое уголовное правонарушение и исполнит обязанности, возложенные на нее судом.

решение суда
Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, в Днепре мужчина похитил из "Эпицентра" "джентльменский набор" товаров. Его осудили.

Также мы писали, что гражданин Российской Федерации совершил кражу в строительном гипермаркете "Эпицентр" в Киеве. Мужчина украл несколько тюбиков зубной пасты.

Киев суд кража деньги судебные решения

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