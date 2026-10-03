Росія 3 жовтня вдарила по Північному мосту в Києві: рух переправою перекрито

Удар Росії по Північному мосту 3 жовтня. Фото: кадр з відео

Російські окупанти у суботу, 3 жовтня, завдали удару по Північному мосту в Києві. Наразі на місце атаки прямують екстрені служби. Противник продовжує обстрілювати столицю реактивними дронами.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Удар Росії по Північному мосту

"Влучання в Північний міст. Екстрені служби прямують на місце", — заявив Кличко.

Відомо про пошкодження дорожнього полотна та контактної тролейбусної мережі. Наразі рух з лівого на правий берег перекритий.

Допис Кличка. Фото: скриншот

У мережі публікують кадри удару.

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Затримка громадського транспорту

У Київпастранс повідомили, що наразі затримується рух автобусів № 21, 73, 101, 114, а також тролейбусів № 29, 30, 31, 47. Причиною є перекриття руху Північним мостом.

Допис Київпастрансу. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у Києві змінили рух мостами під час повітряних тривог. Зокрема, Південний перекритий повністю, а рух Північним обмежується у напрямку з правого на лівий берег.

А 2 жовтня російські окупанти завдали удару в Південний міст в Києві. Внаслідок попередніх атак переправа залишається закритою для автотранспорту та метро. Крім того, противник обстріляв Південний міст і в ніч проти 2 жовтня. Внаслідок ударів стався транспортний колапс.