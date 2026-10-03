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Головна Київ Північний міст у Києві частково перекрили через пошкодження мережі

Північний міст у Києві частково перекрили через пошкодження мережі

Ua ru
3 жовтня 2026 13:13
КМДА: Північний міст у Києві частково перекрили через пошкодження мережі
Затори на мосту в Києві. Фото ілюстративне: УНІАН

Унаслідок ворожого удару на Північному мосту в Києві пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. На місці тривають ремонтні роботи, через пошкодження рух транспорту мостом обмежили. Зокрема, наразі з лівого на правий берег рух мостом перекритий.

Про це повідомили у КМДА, інформує Новини.LIVE.

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Як рухається транспорт Північним мостом

Наразі з лівого на правий берег рух мостом перекритий. У напрямку з правого на лівий берег працює одна смуга.

Північний міст у Києві частково перекрили через пошкодження мережі - фото 1
Допис КМДА. Фото: скриншот

Після завершення ремонтних робіт рух Північним мостом планують відновити всіма смугами.

Що відомо про атаку РФ на мости у Києві

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Росія завдала удару дроном по Північному мосту в Києві. Внаслідок атаки пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа, а рух із лівого на правий берег перекрили.

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Також Новини.LIVE писали, що у Києві змінили рух мостами під час повітряних тривог. Зокрема, Південний перекритий повністю, а рух Північним обмежується у напрямку з правого на лівий берег.

Київ ремонт КМДА руйнування атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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