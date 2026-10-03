КМДА: Північний міст у Києві частково перекрили через пошкодження мережі

Північний міст у Києві частково перекрили через пошкодження мережі
Унаслідок ворожого удару на Північному мосту в Києві пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. На місці тривають ремонтні роботи, через пошкодження рух транспорту мостом обмежили. Зокрема, наразі з лівого на правий берег рух мостом перекритий.
Про це повідомили у КМДА, інформує Новини.LIVE.
Як рухається транспорт Північним мостом
Наразі з лівого на правий берег рух мостом перекритий. У напрямку з правого на лівий берег працює одна смуга.
Після завершення ремонтних робіт рух Північним мостом планують відновити всіма смугами.
Що відомо про атаку РФ на мости у Києві
Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Росія завдала удару дроном по Північному мосту в Києві. Внаслідок атаки пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа, а рух із лівого на правий берег перекрили.
Також Новини.LIVE писали, що у Києві змінили рух мостами під час повітряних тривог. Зокрема, Південний перекритий повністю, а рух Північним обмежується у напрямку з правого на лівий берег.