Крейденко: инженеры должны срочно укрепить мосты столицы

Народный депутат Владимир Крейденко. Фото: facebook.com/KreydenkoVolodymyr

Народный депутат от партии "Слуга народа" Владимир Крейденко заявил, что угроза повреждения или разрушения мостов между левым и правым берегами Киева требует срочного привлечения инженеров. Специалисты должны оценить состояние мостовых опор и, при необходимости, дополнительно их укрепить.

Об этом Крейденко заявил в эфире День.LIVE.

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Крейденко призвал укрепить опоры мостов

Народный депутат подчеркнул необходимость дополнительного укрепления мостовых опор.

"Инженеры должны осмотреть и дополнительно укрепить те опоры, которые нужны нам для того, чтобы они в любом случае выдержали", — заявил Крейденко.

Киеву нужен план на случай проблем с мостами

Крейденко также подчеркнул необходимость подготовить альтернативные варианты перевозки людей между правым и левым берегами Днепра.

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"Мы должны думать и об альтернативных возможностях перевозки людей между правым и левым берегами. Без этого, без плана Б, Киев точно остановится", — сказал народный депутат.

По его словам, перебои в работе мостов могут на длительное время затруднить сообщение между частями столицы.

"Пока этот вопрос будет решаться, мы за неделю можем разделить левый и правый берег между собой", — подчеркнул Крейденко.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после российского удара по Северному мосту в Киеве повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. На время ремонтных работ движение с левого на правый берег перекрыли, а в обратном направлении оставили одну полосу.

Также Новини.LIVE писали о самом ударе российского дрона по Северному мосту. После атаки на место происшествия направили экстренные службы, а из-за перекрытия переправы возникли задержки общественного транспорта.