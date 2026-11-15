Річковий транспорт в Києві. Фото ілюстративне: УНІАН

У Києві можуть запустити річкові пасажирські перевезення між Славутичем і Поштовою площею. За словами народного депутата Володимира Крейденка, організувати такий маршрут можна вже зараз, попередньо погодивши його з військовою адміністрацією.

Про це нардеп заявив в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Як може курсувати річковий транспорт у Києві

За словами Крейденка, судна мають постійно курсувати між берегами назустріч одне одному.

"Зараз можна з Славутича прям сьогодні, організувати зі Славутича до Поштової площі перевезення, узгодити з військовою адміністрацією маршрут, судна. Вони мають ходити один на зустріч іншому між берегами постійно. За різними оцінками поїздка може коштувати 60-80 гривень для людини", — пояснив нардеп

Депутат також зазначив, що судна для таких перевезень уже є на балансі різних державних і комунальних підприємств. За його словами, вони перебувають у різних регіонах України, щоб не зосереджувати весь транспорт в одному місці. Водночас їх можна зібрати для організації регулярних рейсів.

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Крейденко наголосив, що запуск річкових маршрутів належить до повноважень місцевої влади. За його словами, ані народні депутати, ані профільний парламентський комітет не можуть перебирати на себе функції органів місцевого самоврядування та самостійно організовувати пасажирські перевезення.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Крейденко заявив, що в Києві вже розпочали будівництво двох понтонних мостів через Дніпро. За його словами, на ці проєкти виділили 1,2 млрд гривень зі спеціального фонду, а місто додатково запланувало витратити 1 млрд гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, через пошкодження Південного мосту внаслідок російських ударів рух поїздів зеленою гілкою метро між станціями "Славутич" і "Видубичі" залишається обмеженим. Народний депутат Володимир Крейденко припустив, що відновити сполучення між берегами до кінця 2026 року не вдасться. За його словами, відкрита ділянка Сирецько-Печерської лінії може не запрацювати до початку 2027 року.