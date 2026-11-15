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Главная Киев Крейденко: поездка речным транспортом в Киеве может стоить до 80 грн

Крейденко: поездка речным транспортом в Киеве может стоить до 80 грн

Ua ru
15 ноября 2026 12:49
Эксклюзив
Речной транспорт в Киеве может стоить 60–80 грн: заявление Крейденко УНИАН
Речной транспорт в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киеве могут запустить речные пассажирские перевозки между Славутичем и Почтовой площадью. По словам народного депутата Владимира Крейденко, организовать такой маршрут можно уже сейчас, предварительно согласовав его с военной администрацией.

Об этом нардеп заявил в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Как может курсировать речной транспорт в Киеве

По словам Крейденко, суда должны постоянно курсировать между берегами навстречу друг другу.

"Сейчас можно прямо сегодня организовать перевозку из Славутича на Почтовую площадь, согласовать с военной администрацией маршрут и суда. Они должны постоянно курсировать между берегами навстречу друг другу. По разным оценкам, поездка может стоить 60–80 гривен за человека", — пояснил нардеп.

Депутат также отметил, что суда для таких перевозок уже числятся на балансе различных государственных и коммунальных предприятий. По его словам, они находятся в разных регионах Украины, чтобы не сосредотачивать весь транспорт в одном месте. В то же время их можно собрать для организации регулярных рейсов.

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Крейденко подчеркнул, что запуск речных маршрутов относится к полномочиям местных властей. По его словам, ни народные депутаты, ни профильный парламентский комитет не могут брать на себя функции органов местного самоуправления и самостоятельно организовывать пассажирские перевозки.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Крейденко заявил, что в Киеве уже начали строительство двух понтонных мостов через Днепр. По его словам, на эти проекты выделили 1,2 млрд гривен из специального фонда, а город дополнительно запланировал потратить 1 млрд гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за повреждения Южного моста в результате российских ударов движение поездов по зеленой ветке метро между станциями "Славутич" и "Выдубичи" остается ограниченным. Владимир Крейденко предположил, что восстановить сообщение между берегами до конца 2026 года не получится.

Киев транспорт нардепы война в Украине река
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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