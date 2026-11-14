Затори на лівому березі Києва. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Народний депутат Володимир Крейденко заявив, що у Києві вже почали будувати понтонні мости. За його словами, вони будуть готові для користування за 3-4 місяців.

Про це Володимир Крейденко повідомив в ефірі телемарафону, передає Новини.LIVE.

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Понтонні мости в Києві

Крейденко заявив, що тисячі автомобілів щодня перетинають шість мостів Києва з одного берега на інший.

За його словами на два понтонні мости виділили зі спецфонду 1,2 млрд гривень, а також Київ запланував витратити 1 млрд гривень.

"Вони мають за 3-4 місяці бути встановлені. Так нам доповідає Агентство відновлення, так нам доповідає профільне міністерство", — зазначив Крейденко.

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Також Крейденко припустив, що зелена гілка київського метро, ймовірно, не буде працювати між берегами до початку наступного року.

Як писали Новини.LIVE, економіст Андрій Длігач заявив, що запровадження безкоштовного громадського транспорту в Києві не усуне наявних труднощів, а може призвести до серйозного транспортного колапсу. За його словами, тривалість поїздок містом може збільшитися у півтора раза.

Раніше експерт із містобудування Віктор Глеба зазначив, що за рівнем міцності та особливостями конструкції Київська дамба дорівнює 60 мостам. Також він нагадав, що торік Росія вже завдавала ракетних ударів по цьому об’єкту.